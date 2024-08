- Previsione: la crisi immobiliare si conclude, ma i tassi di interesse mostrano un minimo calo

I tassi ipotecari non sono attesi a scendere in modo significativo, secondo Commerzbank. Nonostante la Banca Centrale Europea possa abbassare i tassi di interesse dell'1% entro la fine dell'estate, come suggerito di recente, tale riduzione sarebbe inferiore a quanto attualmente previsto sui mercati finanziari. Ciò limiterà la possibile discesa dei tassi ipotecari a 10 anni. "Questi tassi sono probabili intorno al 3,5% nei prossimi mesi e potrebbero addirittura aumentare leggermente nella seconda metà del 2025", ha dichiarato la banca.

In sintesi, Commerzbank prevede un aumento dei prezzi delle case nel prossimo futuro. "Questo è tipico con prezzi e redditi in aumento", hanno aggiunto. Tuttavia, l'aumento dei prezzi previsto per l'anno prossimo è previsto essere modesto - nonostante la carenza di alloggi. Non è prevista una nuova bolla del mercato immobiliare come quella precedente al cambiamento dei tassi di interesse. "Per questo a verificarsi, i tassi ipotecari dovrebbero diminuire drasticamente, cosa che non prevediamo accada nei prossimi anni."

I segni della fine dell'ajustamento dei prezzi stanno aumentando

I tassi di interesse e i costi di costruzione hanno spinto il mercato immobiliare tedesco in una difficoltà. Molte persone non possono più permettersi di diventare proprietarie di casa. Secondo l'Istituto di Economia Mondiale di Kiel (IfW), lo scorso anno ha registrato il più forte calo dei prezzi delle case in circa 60 anni.

Tuttavia, diversi indicatori suggeriscono che la difficoltà sta volgendo al termine. Commerzbank cita l'aumento della domanda di prestiti ipotecari, un aumento del numero di transazioni e un leggero aumento dei prezzi delle case esistenti - dopo un calo di oltre il 12% dalla primavera del 2022. Ciò suggerisce che l'ajustamento sta terminando prima del previsto, secondo Commerzbank. L'immobiliare è ancora stimato essere "sovravalutato di circa il 5-10%", affermano gli esperti.

Despite the ongoing challenges in the German real estate market, the crisis seems to be easing. The predictions of Commerzbank indicate that the housing market adjustment might conclude sooner than anticipated, primarily due to the increased demand for mortgage loans and rising property prices. However, the house price increase for the upcoming year is expected to be modest, and a new housing market boom like before the interest rate shift isn't forecasted, as substantial mortgage rate decreases are not expected.

Leggi anche: