Ex-calciatore della Bundesliga Alexander Hack ha risolto anticipatamente il suo contratto con la squadra saudita di seconda divisione al-Qadisiyah FC, dopo aver trascorso solo un anno lì. "Questa decisione è stata presa di comune accordo con il club, era una questione di opinioni personali e loro", ha confessato il 30enne a Kicker magazine.

Hack ha trovato poche prospettive per sé stesso nel club dopo la promozione in Saudi Pro League, una lega in cui il fenomeno del calcio Cristiano Ronaldo gioca per Al-Nassr FC e un ricambio della squadra. "È stato affascinante immersione in una nuova cultura, un nuovo paese e incontrare molte persone gentili e sincere", ha ricordato il difensore. "Ma alla fine, era il momento di raccogliere le mie cose e concludere il viaggio". Inizialmente, il suo contratto sarebbe dovuto durare fino al 2025.

Nessun ritorno a Mainz in vista

Hack ha rappresentato il FSV Mainz 05 dal 2014 al 2023 prima di trasferirsi in Arabia Saudita. Ha parlato con il nuovo direttore sportivo del club Niko Bungert, ma ha ammesso: "although the club still holds a special place in my heart, it's not the right moment to return yet".

Despite the opportunity to return to Mainz 05, Hack's passion for soccer might find a new outlet elsewhere, as he mentioned, "I still love playing soccer, and hopefully, I can find a suitable team soon". The news of Hack's departure from al-Qadisiyah FC has sparked interest in European clubs, as they look for experienced defenders in the transfer market.

