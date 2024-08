- Prevenzione di un'imprevedibile contraccolpazione: Lipsia mantiene un vantaggio sostanziale.

Benché il suo spirito trionfale fosse innegabile, Rouven Schröder non era cieco di fronte ai problemi incombenti. "Il risultato è generalmente positivo, ma ci sono aspetti che possiamo ottimizzare, che il nostro allenatore gestirà", ha commentato il direttore sportivo dell'RB Leipzig dopo la loro faticosa vittoria per 1-0 contro il VfL Bochum. Il 48enne è stato risoluto: "Miglioreremo le nostre prestazioni, senza dubbio. Giocheremo in modo più fluido."

I difetti del team nel tasso di precisione dei passaggi sono stati un ostacolo significativo. Alcuni giocatori hanno fatto mosse discutibili, mentre altri avevano una strana tendenza a un extra twist. Nonostante questi errori lampanti, era prevedibile, dati i primi giorni della Bundesliga di calcio.

Nusa si guadagna le sue strisce

Antonio Nusa aveva ogni motivo per sentirsi trionfante. Il 19enne ha avuto bisogno di soli quattro minuti nel suo debutto in Bundesliga per Leipzig per segnare il gol del giorno e replicare il suo debutto scintillante in DFB-Pokal.

Data la sua potenza offensiva e il prezzo di €21 milioni dal FC Bruges, era una naturale progressione per il talentuoso Nusa di essere in campo titolare contro Bochum. In particolare, la partita contro Bochum ha evidenziato i problemi del centrocampo di Leipzig, peggiorati dall'assenza a lungo termine di Xaver Schlager.

Miserie del centrocampo

Amadou Haidara ha giocato un ruolo più offensivo, ma è stato essenziale nel centrocampo. Nicolas Seiwald, però, non è riuscito a replicare la sua forma in nazionale, lasciando Schröder con un dilemma difficile durante la finestra di trasferimento. A breve e medio termine, un nuovo acquisto sarebbe stato utile, ha notato Schröder, insistendo anche su un giovane acquisto.

Dilemmi difensivi

L'instabilità nella difesa centrale potrebbe ripresentarsi, specialmente per le partite future. Il capitano Willi Orban mancherà definitivamente l'incontro con Leverkusen a causa di un cartellino rosso e è probabile che manchi anche la partita con Union Berlin, suscitando dolorosi ricordi della scorsa stagione quando Orban è stato fuori per un lungo periodo, lasciando la squadra a lottare per la stabilità difensiva. Quando Orban è tornato nella seconda metà della stagione, Leipzig ha subito una sola sconfitta in 15 partite.

L'allenatore Marco Rose ha invitato alla clemenza nella sospensione di Orban, sottolineando che la riproduzione ha mostrato pochissima deviazione nella traiettoria del pallone. "Vorrei attirare l'attenzione su questo ancora una volta", ha detto dopo aver accettato il cartellino rosso per il fallo su Myron Boadu senza discutere.

Klostermann e Poulsen come possibili sostituti

Non era chiaro se Klostermann, un titolare regolare dal 2014, o Yussuf Poulsen, che ha giocato dal 2013, potesse sostituire Orban. La discontinuità dovuta alle partenze per il trasferimento del club avrebbe un impatto significativo, non solo sulle prestazioni, ma anche sull'identità della squadra.

Schröder ha sottolineato l'importanza di questi "pietre angolari" che sono essenziali per nutrire i numerosi talenti promettenti. D'altra parte, Schröder ha anche sottolineato che la fedeltà al club potrebbe diventare un fattore persuasivo nel facilitare un trasferimento, se il giocatore lo desidera.

