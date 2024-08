- Prevenzione delle atrocità di guerra: necessità di una maggiore volontà politica

Il crescente numero di violazioni delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle persone in situazioni di guerra è, secondo gli esperti, un'ombra sulla umanità. In occasione del 75º anniversario della firma delle quattro Convenzioni di Ginevra, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) esorta i governi e le parti in conflitto a rafforzare la loro volontà politica per rispettare le regole protettive. Le convenzioni sono state firmate l'12 agosto 1949 e sono entrate in vigore un anno dopo.

Un passo indietro per la nostra umanità comune

"Le Convenzioni di Ginevra sono state create appositamente per proteggere i civili, i prigionieri, i feriti e i malati dalle atrocità dei conflitti", afferma Laurent Gisel, avvocato del CICR, all'Agenzia telegrafica tedesca. "Violarle è un grave passo indietro per la nostra umanità comune".

Gisel dirige il dipartimento del CICR per le armi e la guerra. Il CICR sovrintende alle convenzioni e ha il mandato della comunità internazionale per fornire azione umanitaria nei conflitti armati e in altre situazioni.

Occorre una volontà politica più forte

Attacchi come quelli contro gli edifici residenziali in Ucraina, gli ospedali nella Striscia di Gaza e l'assedio e la fame di civili nel Sudan sono proibiti dalle Convenzioni di Ginevra. "La volontà politica della comunità internazionale e l'applicazione delle Convenzioni di Ginevra sul campo di battaglia sono necessarie per salvare vite", ha detto Gisel. "Gli Stati e le parti in conflitto devono ora fare da esempio. Rendere l'osservanza delle leggi della guerra una priorità politica è essenziale per garantire che queste leggi continuino a proteggere l'umanità nei tempi di conflitto".

La violazione delle Convenzioni di Ginevra nei conflitti, come quello in Ucraina, è una sfida diretta alla nostra umanità comune. Per rispettare efficacemente queste regole protettive e prevenire la sofferenza dei civili, è necessaria una volontà politica più forte da parte di tutte le parti coinvolte.

