- Preveduto miglioramento: il sud-ovest potrebbe produrre mele più gustose

Agricoltori del sudovest continuano a guardare a un buon raccolto, nonostante la pioggia, grandinate e gelate. La produzione prevista è di circa 360.000 tonnellate, circa il 16% in più rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio Statistico di Stato. Questi numeri sono stati derivati dai dati raccolti in agosto dai reporter della raccolta.

Nonostante le intense piogge e gli eventi locali di grandine e gelate, ci si attende un buon raccolto. Tuttavia, è inferiore alla media del raccolto degli ultimi sei anni, che era di 380.000 tonnellate. Circa il 40% di queste mele quest'anno saranno delle varietà Elstar, Gala, Jonagold e Braeburn.

Il raccolto di mele tedesco incontra ostacoli significativi in alcune regioni

A livello nazionale, le previsioni del raccolto di mele sono le più basse degli ultimi sette anni. L'Ufficio Statistico Federale aveva inizialmente previsto un raccolto di 734.000 tonnellate - un calo del più del 20% rispetto all'anno precedente. I principali motivi sono i danni da gelate e grandinate in regioni come la Turingia e la Sassonia. Le piogge intense e il clima costantemente umido e fresco hanno anche influito sullo sviluppo del frutto.

Le perdite dall'est possono raggiungere il 90%. Di conseguenza, si stima che circa i tre quarti del raccolto di mele tedesco di quest'anno provengono dalle principali aree di coltivazione in Baden-Württemberg (Lago di Costanza) e Bassa Sassonia (Antico Territorio).

Il raccolto di ciliegie vede un notevole aumento

Il raccolto di ciliegie quest'anno ha mostrato un notevole miglioramento rispetto all'anno scorso. Il rendimento delle ciliegie dolci del 2024 è stato di 17.800 tonnellate - un aumento del 30% rispetto all'anno precedente, ma circa il 4% inferiore alla media dei sei anni. La quantità di ciliegie acide è stata di 3.900 tonnellate. Questo è più di quattro volte il magro rendimento dell'anno precedente e quasi il doppio della media dei sei anni.

Despite the challenges faced by Southwest apple farmers, they're expected to harvest a substantial amount of apples. The harvested apples this year are projected to amount to about 333,200 tons, given the aforementioned weather conditions.

Unfortunately, the setbacks in certain German apple-growing regions have led to a significant decrease in the overall apple harvest in Germany. Although Southwest apple farmers are expected to harvest a decent amount, the overall apple yield is predicted to be around 545,000 tons, a considerable decrease compared to previous years.

