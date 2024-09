- Preveduta decisione nella controversia relativa all'indennizzo di Wirecard

Il ricorso per danni avviato dall'amministratore fallimentare di Wirecard, Michael Jaffé, contro l'ex CEO Markus Braun, altri ex componenti del consiglio di amministrazione e un ex componente del consiglio di sorveglianza, sarà deciso dal tribunale distrettuale di Monaco di Baviera il prossimo giovedì. Jaffé richiede 140 milioni di euro di risarcimento per un prestito approvato dal consiglio di amministrazione e ratificato dal consiglio di sorveglianza, che ha poi portato a perdite. (Caso No.: 5 HK O 17452/21).

Secondo Jaffé, la banca interna di Wirecard aveva espresso preoccupazioni riguardo al prestito alla società partner OCAP a causa dell'assenza di garanzie durante l'udienza orale. Il giudice Helmut Krenek ha identificato "segnali di allarme", in particolare i pagamenti in default di un prestito precedente. Tuttavia, gli avvocati dei manager di Wirecard hanno sostenuto che, al momento, OCAP era una società rispettabile e non erano state sollevate preoccupazioni dagli auditor.

La polizza assicurativa sulla responsabilità dei manager non copre le azioni criminali. Anche se i manager potrebbero essere riconosciuti colpevoli di aver causato danni, l'importo esatto che Jaffé alla fine recupererebbe per i creditori rimane incerto. I manager sono personalmente responsabili. Wirecard aveva inoltre stipulato una polizza assicurativa sulla responsabilità dei manager per i suoi componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza, che potrebbe coprire l'importo richiesto. Tuttavia, le compagnie assicurative sulla responsabilità dei manager non pagano per le azioni criminali commesse dai manager.

Braun e altri due manager sono sotto processo per frode, mentre l'ex direttore delle vendite Jan Marsalek è ancora latitante. Non sono state presentate accuse penali contro l'ex vicepresidente del consiglio di sorveglianza, Stefan Klestil. Nel caso di Klestil, potrebbe esserci un risarcimento per Jaffé in caso di verdetto favorevole.

Jaffé accusa Klestil di aver trascurato i suoi doveri. Klestil nega queste accuse. La camera ha evidenziato che il consiglio di sorveglianza non è intervenuto quando il consiglio di amministrazione non ha segnalato i prestiti sanzionati, nonostante fosse stato ordinato di farlo trimestralmente. Secondo il parere legale preliminare della camera, questa omissione, insieme all'audit speciale condotto da KPMG, avrebbe potuto spingere il consiglio di sorveglianza a prendere precauzioni più forti nel vigilare sul consiglio di amministrazione. I soci sono già responsabili per i danni derivanti dalla negligenza, senza la necessità di intenti, a differenza del diritto penale.

All'udienza di annuncio, il tribunale potrebbe emettere una sentenza, ordinare ulteriori procedimenti o decidere il futuro corso d'azione.

La Commissione, che sovrintende al caso, ha la responsabilità di assicurarsi che vengano adottate azioni appropriate nei confronti delle persone ritenute responsabili delle perdite di Wirecard. Nel caso in cui l'ex vicepresidente del consiglio di sorveglianza Stefan Klestil venisse riconosciuto negligente nelle sue funzioni, potrebbe affrontare conseguenze finanziarie a favore di Jaffé.

Riguardo all'implicazione della Commissione, è importante notare che i soci, compreso Klestil, possono essere ritenuti responsabili per i danni derivanti dalla negligenza, senza la necessità di intenti, nei procedimenti giudiziari civili.

Leggi anche: