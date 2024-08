- Prevedono piogge torrenziali e piogge intense nella previsione meteorologica tedesca

Tempeste occidentali si stanno dirigendo verso la Renania-Palatinato e la Saarland, portando con sé un notevole fresco dopo l'ondata di calore estiva. La pioggia e i forti temporali con grandine e venti sostenuti sono attesi nella notte, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) con sede a Offenbach. Venti fino a 110 chilometri orari potrebbero verificarsi in alcune aree, hanno avvertito i meteorologi.

Il DWD prevede che il tempo perturbato si calmerà domenica, con cieli sereni e asciutti, con picchi di soli 22 gradi. La settimana successiva inizierà in modo simile, con temperature Around 25 degrees. Tuttavia, le temperature sono destinate a salire nuovamente, con i meteorologi che prevedono un picco di 28 gradi per il martedì asciutto.

Aggiornamento del bollettino meteorologico: un significativo calo delle temperature è previsto insieme alle tempeste. Dopo l'aggiunta di questi sistemi meteorologici freddi, le temperature potrebbero rimanere relativamente elevate, superando i 25 gradi in alcuni giorni.

