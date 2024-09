Prevediamo un traffico considerevole e blocchi sulle autostrade durante il fine settimana, secondo le previsioni dell'ADAC.

L'ora di punta sta diventando un problema sempre più grave in questo paese, causando maggiori ingorghi. Un fattore significativo di questi intasamenti è rappresentato dai numerosi progetti di costruzione, come rilevato dall'ADAC. Numerose autostrade in tutto il paese ne sono interessate. Inoltre, il divieto di circolazione dei camion estivo, in vigore dal settembre scorso, non è stato applicato quest'anno.

Le principali rotte nei paesi confinanti sono anch'esse interessate dal traffico intenso, in particolare in Austria, dove le vacanze scolastiche stanno volgendo al termine in sei stati. I turisti austriaci devono essere consapevoli che il tunnel dell'Arlberg è chiuso fino a novembre. La popolare via delle vacanze attraverso il passo del Reschen è chiusa nei giorni feriali dalle 8 alle 18.

Sulla base delle informazioni disponibili, uno dei principali collegamenti tra Francia e Italia, il tunnel del Monte Bianco, è anch'esso chiuso. I viaggiatori devono aspettarsi controlli di frontiera potenziati, in particolare ai confini con l'Austria, ma anche con la Polonia, la Repubblica Ceca, la Svizzera e la Francia.

Il traffico intenso in Austria durante le vacanze scolastiche ha causato una notevole quantità di traffico di ritorno, causando ritardi al tunnel dell'Arlberg. Nonostante il divieto di circolazione dei camion estivo sia stato saltato quest'anno, il traffico di ritorno da diversi paesi europei sta contribuendo all'attuale situazione di ingorgo sulle principali autostrade.

