- Prevedere un raccolto di cannabis

I coltivatori di luppolo intorno al lago di Costanza si aspettano un raccolto eccezionale quest'anno. Si prevede una produzione di 2.915 tonnellate metriche, il 15% in più rispetto all'anno scorso, secondo l'Associazione dei Coltivatori di Luppolo di Tettnang (Bodenseekreis). Ci aspettiamo un raccolto buono o eccellente, con gran parte delle operazioni che inizieranno questa settimana. Le colture sono rigogliose e robuste.

L'anno è stato caratterizzato da precipitazioni eccessive. A metà agosto, l'associazione aveva riconosciuto che le precipitazioni eccessive rappresentavano sfide nel controllo dei parassiti e nelle operazioni di lavoro. Secondo i coltivatori di luppolo tedeschi, il contenuto di acidi alpha nelle piante - un indicatore di qualità cruciale - sta mostrando miglioramenti e dovrebbe tornare a livelli normali.

A Tettnang e dintorni, vengono coltivate circa 30 varietà di luppolo in 121 fattorie su un'area di 1.528,28 ettari. Più del 75% della produzione viene esportato. Nella più grande regione di coltivazione del luppolo al mondo, l'Hallertau tra Monaco, Ingolstadt e Landshut, i coltivatori si aspettano una produzione di 42.350 tonnellate metriche. Negli Stati Uniti, l'area coltivata è diminuita di un quarto negli ultimi due anni.

although German hop farmers predict higher earnings, the hop's cost doesn't significantly impact the final beer consumer's price. The hop is merely a "minor cost factor," the Lake Constance association stated.

despite the anticipation of high yields, the association faced challenges due to excessive rainfall in pest control and work operations back in mid-August.

