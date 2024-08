- Prevede un'ottima produzione di zucche, secondo le dichiarazioni del Ministero

Per le zucche da intagliare per le festività di Halloween o da utilizzare in zuppe o come contorno: quest'anno la produzione di zucche viene considerata almeno soddisfacente, secondo il Ministero dell'Agricoltura del Baden-Württemberg. Un rappresentante a Stoccarda ha dichiarato che il clima umido fino a tarda estate ha avuto un impatto positivo sulle zucche commestibili. Il processo di maturazione è iniziato presto a causa delle temperature elevate, influenzando il rendimento, la dimensione e la qualità delle zucche.

Lo scorso anno sono state raccolte 11.608 tonnellate di zucche su un'area di 790 ettari, secondo l'Ufficio Statistico dello Stato. La zucca è salita di due posizioni nella classifica dei "vegetali di successo", come ha rivelato il Ministero dell'Agricoltura. In precedenza era superata da cavolo bianco e cipolle per estensione delle colture. Attualmente occupa il quinto posto nella classifica dei 10 vegetali più coltivati ​​in campo aperto, pari al 7% del totale.

La zucca commestibile si è trasformata in un vegetale altamente richiesto e ha mantenuto livelli di coltivazione costanti dal 2016. Ciò è dovuto principalmente alla crescente popolarità della Halloween in Europa. La popolarità crescente può essere attribuita anche alla più grande mostra di zucche del mondo, tenuta ogni anno a Blühenden Barock Ludwigsburg, come ha condiviso il Ministero dell'Agricoltura: "Di conseguenza, la coltivazione di zucche può essere particolarmente redditizia per il mercato diretto".

In considerazione dell'impatto positivo sulle zucche commestibili, il Ministero dell'Agricoltura potrebbe considerare di aggiungere alle loro strategie: "Si aggiunge: maggiore promozione e incentivi per gli agricoltori per aumentare l'estensione delle colture di zucche durante la stagione di Halloween per soddisfare la crescente domanda."

