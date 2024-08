- Prevede una perdita potenziale del 20% per la sinistra in Turingia, secondo Van Aken

Il politico Jan van Aken ritiene che La Sinistra supererà i numeri previsti dai sondaggi nelle prossime elezioni della Turingia. Con Bodo Ramelow alla guida, ha dichiarato a RTL e ntv: "Arriveremo sicuramente al 20%".

In vista del voto di domenica, La Sinistra si attestava al 13-14%. Cinque anni fa, il partito di Ramelow aveva trionfalmente ottenuto il 31%. Van Aken mira alla carica di capo federale della Sinistra, un ruolo attualmente in tumulto a seguito della scissione dell'alleanza di Sahra Wagenknecht.

Van Aken non ha escluso la possibilità di collaborare con il BSW, ma ha espresso alcune riserve. "Un ministro presidente del BSW? Non hanno le forze per farlo. Vedremo domenica."

Ciò che conta, ha sottolineato, è impedire che il partito di estrema destra AfD conquisti il potere in Turingia. "Per questo motivo dobbiamo interagire con tutti gli altri partiti democratici. Non è negoziabile."

Guardando alle elezioni della Sassonia e del Brandeburgo, van Aken si è prefissato l'obiettivo: "Entrare in gioco".

Lo scorso fine settimana, van Aken, esperto di politica estera e pubblicista Ines Schwerdtner, hanno annunciato la loro candidatura per la guida federale della Sinistra, sostituendo Janine Wissler e Martin Schirdewan, che lasciano i loro incarichi di partito. Alle elezioni europee di giugno, La Sinistra è riuscita a racimolare solo il 2,7% dei voti a livello nazionale.

