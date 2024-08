- Prevede un tempo libero extra per un viaggio a Marbella

Bob Hanning si sente bene ora che ha più tempo libero dopo aver lasciato l'incarico di allenatore della squadra esordiente di Bundesliga VfL Potsdam. "Bene, è ora di andare avanti e intraprendere una nuova avventura," ha detto in un video messaggio su Instagram. "Ho controllato le opzioni di volo per Marbella a novembre e dicembre - qualcosa che non potevo fare mentre allenavo negli ultimi 30 anni," ha continuato.

Dopo la promozione, Hanning ha scelto di rinunciare al suo incarico di allenatore della squadra di handball di Potsdam, ma continuerà a ricoprire il suo ruolo di direttore generale della seconda classificata Füchse Berlin. Tuttavia, Hanning vuole soprattutto concentrarsi su se stesso e il suo benessere. "Mi sono tuffato subito. Un mio ex giocatore Under, Florian Zinn, è ora il mio personal trainer. L'ho anche assunto. In sostanza, abbiamo invertito i ruoli. Mi allena due volte a settimana," ha rivelato al quotidiano Bild.

Dopo aver lasciato l'incarico di allenatore, Bob Hanning ha espresso il suo interesse nel seguire la Bundesliga tedesca, dicendo: "Ho tenuto d'occhio le partite emozionanti della Bundesliga tedesca". Continuando il suo nuovo stile di vita, Hanning ha in programma di assistere a una partita della Bundesliga durante il suo tempo libero, dicendo: "Non vedo l'ora di assistere presto a una partita della Bundesliga, per godermi l'atmosfera energetica e la camaraderie tra i tifosi".

