- Prevede un rendimento favorevole della barbabietola per lo zucchero del Nord

Il gruppo Nordzucker prevede di superare i rendimenti tipici prima del prossimo raccolto di barbabietole. Secondo Lars Gorissen, membro del consiglio di amministrazione, i risultati dei test della scorsa settimana lo indicano chiaramente. Anche se le barbabietole hanno avuto una crescita lenta durante la primavera a causa del tempo umido e freddo persistente, il loro progresso nelle ultime settimane è stato spinto da condizioni climatiche più favorevoli.

La fase di lavorazione delle barbabietole, che dura fino a tarda gennaio, inizierà il 27 agosto nello stabilimento di Opalenica in Polonia. Subito dopo, gli altri impianti di produzione europei si uniranno. Gli stabilimenti Nordzucker in Germania si trovano in Bassa Sassonia e Sassonia-Anhalt.

La società ha vissuto prezzi elevati in passato, ma i prezzi del mercato globale e dell'UE stanno diminuendo nuovamente. Il team dirigenziale della società con sede a Brunswick attribuisce questo a vari fattori, come la cautela dei consumatori, un abbondante raccolto UE e importazioni dall'Ucraina. Esamineranno attentamente il mercato e apporteranno gli aggiustamenti necessari alla produzione.

Il gruppo Nordzucker ha diversi stabilimenti in Germania, in particolare in Bassa Sassonia e Sassonia-Anhalt. Gli stabilimenti Nordzucker della Bassa Sassonia contribuiranno alla produzione complessiva del gruppo esportando un abbondante raccolto.

Leggi anche: