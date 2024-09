Prevede un aumento del livello dell'acqua dell'Elba in Bassa Sassonia durante il fine settimana

Dopo le abbondanti piogge e le inondazioni in Repubblica Ceca e Polonia, gli esperti prevedono livelli d'acqua più alti sull'Elba nella Bassa Sassonia nei prossimi giorni. L'ondata di inondazioni che sta colpendo la Sassonia causerà un significativo aumento dei livelli d'acqua sulla media Elba nella Bassa Sassonia entro la fine di questa settimana, secondo il Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) di Lüneburg. Anche se non è prevista un'inondazione come quelle del 2002, 2006 o 2013, le condizioni per i livelli d'acqua previsti sono attualmente favorevoli. I livelli d'acqua sulla sezione bassa sassone dell'Elba sono attualmente relativamente bassi e gli esperti si aspettano che le piogge diminuiranno e non ci saranno afflussi significativi dai tributari dell'Elba.

19:19 "L'ondata di inondazioni è ancora in corso": il Brandeburgo si prepara alle inondazioniNella regione del Brandeburgo, alcune aree lungo l'Oder potrebbero essere in allerta massima per le inondazioni questa settimana. Il livello di allerta 1 potrebbe essere dichiarato a Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder) a partire da mercoledì o giovedì. "L'ondata di inondazioni è ancora in corso", dice un portavoce del Landesamt für Umwelt (LfU). I livelli d'acqua stanno aumentando rapidamente e si prevede il livello di allerta massimo 4 alla stazione di Ratzdorf domenica. Le elezioni statali del Brandeburgo si terranno anche domenica. I distretti si stanno preparando per una situazione critica di inondazioni, con le dighe previste per prevenire le inondazioni e i danni. Un team di crisi si riunirà a Frankfurt (Oder) martedì.

18:52 Tusk condanna il saccheggio - Fondi di aiuto promessiIl Primo Ministro polacco Donald Tusk ha promesso fondi di aiuto del valore di un miliardo di Złoty (circa 240 milioni di euro) per le vittime delle inondazioni nel sud-ovest del paese. Lo ha annunciato durante un incontro di crisi a Wrocław (Breslavia). Le persone colpite possono presentare domanda ai comuni locali immediatamente, ha detto Tusk. Parlerà anche con i suoi omologhi in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia più tardi oggi per cercare fondi UE per far fronte ai danni delle inondazioni. Tusk ha anche menzionato i rapporti di saccheggio nelle aree colpite dalle inondazioni e ha promesso una risposta severa contro chi sfrutta la situazione.

18:21 Scene drammatiche nella Bassa Austria: donna si salva, uomo noLa situazione delle inondazioni rimane critica in diversi paesi, con il numero delle vittime in aumento. Almeno 16 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali dalla Polonia all'Austria. Scene drammatiche si sono verificate a Untergrafendorf, nella Bassa Austria, dove un ruscello si è trasformato in un fiume in piena. Una donna è riuscita a salire al primo piano della sua casa, ma suo marito no. Ha chiamato i soccorsi per ore ma non è stata sentita, ha detto un portavoce della polizia. Il corpo del marito 70enne è stato trovato in seguito, diventando la terza vittima in Austria.

18:02 L'Associazione dei Pompieri: la Germania è ben preparata per le inondazioniL'Associazione dei Pompieri Tedeschi (DFV) ritiene che la Germania sia ben equipaggiata per affrontare le inondazioni imminenti. "In linea di principio, siamo ben preparati in Germania per le situazioni di inondazione - anche a causa degli eventi recenti", dice il presidente dell'associazione Karl-Heinz Banse al "Rheinische Post". "Non solo sono state tratte lezioni dagli eventi di piogge intense nella valle dell'Ahr e nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ma anche le situazioni di inondazione in diverse parti della Germania quest'anno hanno contribuito a questo". La pianificazione nelle regioni colpite sta procedendo a pieno ritmo - "qui, le unità sono messe in standby, i sacchi di sabbia preparati, i dati meteorologici osservati". La popolazione è anche ben informata e può prepararsi di conseguenza.

17:30 "Disheartening": Scholz promette il suo sostegnoIl Cancelliere federale Olaf Scholz promette il suo sostegno ai paesi confinanti colpiti dalle inondazioni. "Le inondazioni che stiamo vedendo sono disheartening", dice il politico SPD durante la sua visita in Kazakistan. Ha già promesso il suo sostegno ai cittadini nei paesi confinanti colpiti. "Faremo tutto il possibile per aiutare".

17:06 Ricarda Lang: "È ora di agire"La leader del partito dei Verdi Ricarda Lang chiede conseguenze politiche di fronte alla situazione critica nelle aree colpite dalle inondazioni in Europa centrale e orientale. La crisi climatica sta rendendo le inondazioni e le piogge intense più frequenti, devastanti e probabili, dice dopo le consultazioni dell'esecutivo del partito a Berlino. La politica non deve solo reagire, deve anche prepararsi. "È quindi ora di agire". La questione della protezione del clima deve essere più alta nella lista delle priorità politiche. "Se Friedrich Merz ha detto lo scorso anno che il mondo non finirà, dimostra oggi che è successo per molte persone", dice Lang guardando il leader della CDU. "Ciò significa che dobbiamo prestare maggiore attenzione alla protezione del clima".

16:08 Problema alla Diga a Paczkow: Residenti Invitate a Lasciare ImmediatamenteIl sindaco di Paczkow, Polonia, nel sud-ovest, consiglia l'evacuazione immediata dei quartieri più bassi dopo la comparsa di una crepa in una diga di una riserva. Artur Rolka, il sindaco, avverte i residenti tramite i social media, dicendo: "Non possiamo garantire che la situazione non peggiori". Chiede ai residenti interessati di contattarlo per ricevere aiuto, mentre esorta quelli ancora non colpiti dall'acqua a evacuare verso parti sicure della città. È stata imposta un'evacuazione obbligatoria a causa dell'ignoranza di un precedente appello volontario, secondo quanto riferito dal sindaco in televisione polacca. La riserva interessata si trova sul Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, sopra Paczkow.

15:54 Habeck Sottolinea gli Effort per la Protezione del ClimaIl Vice Cancelliere Robert Habeck evidenzia la necessità di un impegno maggiore nella protezione del clima, indicando le recenti disastrose alluvioni in vari paesi europei. Dice al Funke Mediengruppe che accelerare l'espansione delle energie rinnovabili, la transizione energetica e la produzione ecologica è cruciale. "Alluvioni regolari, incidenti come quelli nella valle dell'Ahr e quest'anno in Baviera sono conseguenze della crisi climatica", dice. "Pertanto, i nostri sforzi per combattere la crisi climatica sono essenziali". Tuttavia, con eventi meteorologici estremi frequenti, sono anche vitali le misure preventive, come dighe più forti, sistemi di stoccaggio e più spazio per i fiumi, per proteggere meglio le persone.

15:36 Il Bilancio delle Vittime delle Alluvioni in Europa Sale a least 15Le vittime delle alluvioni in diversi paesi europei sono ora salite a least 15. Sono stati registrati tre decessi in Austria, uno nella Repubblica Ceca, cinque in Polonia e sei in Romania.

15:21 Il Governo Polacco Dichiarare lo Stato di Calamità per le Zone AlluvionateIl governo polacco ha dichiarato lo stato di calamità per le zone alluvionate. Una regolamentazione pertinente è stata approvata durante una riunione d'emergenza a Varsavia, con lo stato di calamità valido per 30 giorni in parti delle province della Bassa Slesia, della Slesia e dell'Opole. Ciò consente alle autorità di emanare ordini, poiché le libertà civili e i diritti sono parzialmente limitati, facilitando gli ordini di evacuazione, i divieti di determinate aree e impedendo alle persone di entrare in specifici luoghi.

14:59 Le Ragioni dei Prolungati e Intensi Rovesci di Pioggia SpiegatiGli eventi di pioggia estreme e i rischi di alluvioni sono diventati più comuni, lasciando paesaggi e strade devastati in Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Ma perché questi eventi si verificano sempre più frequentemente? ntv consulta l'esperto di acque alte Georg Johann.

14:34 L'Avis de Voyage des Chemins de Fer Austriaci Estendu jusqu'au JeudiData l'attuale situazione meteorologica in Austria, Austrian Federal Railways (ÖBB) ha esteso l'avviso di viaggio esistente fino al 19 settembre 2024. Si consiglia ai passeggeri di posticipare i viaggi non essenziali durante questo periodo. I biglietti esistenti rimangono validi fino al 22 settembre.

14:19 Il Bilancio delle Vittime delle Alluvioni in Europa Sale a 11Il bilancio delle vittime delle alluvioni in parti dell'Austria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca è salito a 11. Sono stati segnalati altri due decessi in Austria, mentre una persona è annegata nel fiume Krasovka in Moravia-Slesia, Repubblica Ceca, secondo la televisione pubblica ceca, portando il totale a otto. Le autorità ceche segnalano almeno sette persone disperse.

14:04 Il Governo Tedesco Sostiene l'Europa Colpita dalle AlluvioniIl governo tedesco ha espresso solidarietà e vicinanza alle persone colpite dalle alluvioni in diversi paesi europei. "Le persone nei paesi vicini, i nostri partner in Europa e anche nel nostro paese potrebbero affrontare difficoltà", spiega la portavoce del governo Christiane Hoffmann. "Seguiamo da vicino la situazione e siamo pronti ad offrire assistenza". Questa afflizione in diversi paesi europei, tra cui Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania, può essere devastante. Ha aggiunto: "Siamo scioccati dalle orribili immagini e notizie di vittime e persone disperse. A nome del governo federale, esprimiamo le nostre condoglianze e la nostra solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti".

13:43 Orbán Posticipa gli Impegni InternazionaliIl Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha cancellato tutti i suoi impegni internazionali a causa delle alluvioni in Ungheria. "A causa delle condizioni meteorologiche estreme e delle alluvioni in Ungheria, posticipo tutti i miei impegni internazionali", annuncia su X. Non fornisce ulteriori dettagli. Precedentemente previsto per parlare durante il dibattito del Parlamento UE sul piano di presidenza del Consiglio UE per sei mesi, Orbán spesso affronta la contrarietà del Parlamento UE e della Commissione UE.

13:12 Ostrava Sott'acqua: Rompere della Diga nella Terza Città più Grande della Repubblica CecaLa minaccia di alluvioni a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca, ha reso necessario l'ampliamento delle evacuazioni. "Sembra che ci siano state rotture della diga in vari distretti", spiega il Ministro dell'Ambiente Petr Hladik dopo una riunione d'emergenza. Alcuni residenti sono stati spostati utilizzando barche gonfiabili. Gli esperti stimano che circa 100 metri cubi d'acqua scorrono attraverso gli squarci ogni secondo. Sono in corso sforzi per riempire i vuoti con rocce. Con circa 285.000 abitanti, Ostrava si trova all'incrocio di diversi fiumi, tra cui l'Oder e l'Opava. Situata circa 280 chilometri a est di Praga, la città mineraria e industriale sta attualmente vivendo un'interruzione completa del traffico ferroviario e lo shutdown di una centrale elettrica. A Bohumin, vicino, sia la rete elettrica che quella del telefono cellulare sono state interrotte a causa delle alluvioni e molte aree hanno perso la fornitura idrica.

12:25 Romania: Le inondazioni causano sei morti nella regione dei CarpaziLa regione dei Carpazi della Romania ha registrato sei vittime a causa delle forti piogge e delle gravi inondazioni, che hanno colpito principalmente le aree di Galati, Vaslui e Iasi a est del paese. Circa 300 persone sono state costrette ad evacuare, con circa 6.000 proprietà rurali danneggiate dalle inondazioni. La maggior parte delle vittime erano persone anziane, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Al momento, il livello di allerta massima per le inondazioni è ancora in vigore fino a mezzogiorno. I villaggi isolati sono quelli maggiormente colpiti, con le persone che cercano rifugio sui tetti per evitare di essere travolte dalle acque. Più di 600 vigili del fuoco sono intervenuti per far fronte alla situazione.

11:59 Sassonia: superato il picco del fiume ElbaI livelli delle acque del fiume Elba continuano a salire in Sassonia. A mezzogiorno, il livello a Dresda raggiunge i 5,62 metri, come riportato dal centro regionale di allerta per le inondazioni. Dopo l'emissione del secondo livello di allerta domenica sera, si prevede che la soglia per il terzo livello di allerta (6 metri) sarà superata presto nella mattinata di martedì. Il picco previsto a Dresda potrebbe essere raggiunto mercoledì sera. A Schöna, situato al confine con la Repubblica Ceca, è attivo il terzo livello di allerta con un livello del fiume Elba di 6,13 metri. Tuttavia, il centro di allerta prevede che i livelli delle acque a Görlitz, situato sul Neiße, cominceranno a diminuire da lunedì. Il picco di un'inondazione viene chiamato "peak".

11:33 Austria: due vittime in più per le inondazioniDue persone sono morte a causa delle inondazioni in Austria, secondo le autorità. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro case in comunità della Bassa Austria. Entrambi sono stati travolti dalle acque all'interno delle loro abitazioni. Domenica, un vigile del fuoco è morto durante lo svuotamento delle cantine. A causa delle piogge persistenti degli ultimi giorni, sono state adottate misure eccezionali nell'est dell'Austria. Più di 1.800 abitazioni sono state evacuate e numerose strade sono state chiuse a causa delle inondazioni.

11:01 Wroclaw emette un'allerta per le inondazioniA causa del maltempo e delle inondazioni nel sud-ovest della Polonia, Wroclaw (Breslavia), situata nella Bassa Slesia, si prepara all'arrivo di un'ondata di inondazioni. Il sindaco Jacek Sutryk ha emesso un'allerta per le inondazioni per la città sull'Oder. Le misure includono il monitoraggio continuo delle dighe, la gestione dei canali e la chiusura dei passaggi delle dighe, come spiegato in un video su Facebook. L'ondata di inondazioni è prevista per raggiungere Wroclaw mercoledì. In precedenza, le previsioni suggerivano che la città non sarebbe stata significativamente colpita. Tuttavia, queste previsioni sono state riviste da Sutryk. Anche se l'inondazione non è prevista essere così alta come quella del 1997 sull'Oder, che ha sommerso un terzo della città, Sutryk sottolinea che l'infrastruttura è stata notevolmente migliorata, con nuove dighe, bacini di ritenuta e polders. Spera che le acque non superino la città.

10:35 Il Governatore sulla situazione delle inondazioni: "La crisi non è finita" despite a brief break in the rain, the flood crisis in eastern Austria remains highly volatile. "We're not done yet, the crisis remains serious, it remains dire," Lower Austria's Governor Johanna Mikl-Leitner states. On Monday, up to 80 liters of rain per square meter are expected regionally. A significant concern now is the dams. "There's a high risk of dam failure," authorities report. Essential services have ground to a halt. Over 200 roads in Lower Austria are shut down, and 1,800 properties have been evacuated. Many students and kindergarten learners are staying home, Mikl-Leitner informs. Approximately 3,500 households are currently without electricity. The extent of the damage remains uncertain. "The flood victims will undoubtedly receive aid," the governor promises. In Lower Austria, as much as 370 liters of rain per square meter have fallen in recent days - several times the usual monthly amount.

10:10 Livelli delle acque in aumento sul fiume Elba in SassoniaI livelli delle acque del fiume Elba in Sassonia sono in aumento. Secondo i dati del centro regionale di allerta per le inondazioni, la lettura a Dresda è di 5,54 metri al mattino. Gli esperti prevedono che la soglia dei 6 metri sarà superata più tardi oggi,

09:49 Incidente mortale nelle inondazioni ceche, sette dispersiÈ stata segnalata la prima vittima confermata nelle inondazioni in Repubblica Ceca. Le autorità hanno inoltre segnalato almeno sette persone disperse. Un uomo è annegato nel fiume Krasovka nel distretto di Bruntál nella regione orientale di Moravia-Slesia. Tre persone sono scomparse dopo che la loro auto è stata trascinata via da un fiume in piena vicino a Jeseník nelle montagne Hrubý Jeseník. Il veicolo non è ancora stato localizzato. Altre persone sono finite in diversi corsi d'acqua come il fiume Otava. Un uomo di una casa di riposo sul confine con la Polonia è anche tra i dispersi. Il primo ministro ceco Petr Fiala descrive la situazione come "inondazione del secolo" - un'inondazione che statisticamente si verifica una volta ogni secolo nello stesso luogo. In precedenza, sono state segnalate vittime per inondazioni in altri paesi dell'UE (vedi voce 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna cade nel fiume Neiße a GoerlitzUna donna è caduta nel fiume Neiße mentre controllava il livello dell'acqua a Goerlitz. I primi rapporti della polizia suggeriscono che la donna ha perso l'equilibrio sul bordo del fiume vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è finita in acqua. È stata trasportata per circa 700 metri a valle prima di riuscire a uscire vicino alla diga di Vierradmühle. Sta attualmente ricevendo cure ospedaliere per ipotermia.

09:00 THW si prepara per operazioni su Elba e OderL'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW) sta pianificando possibili inondazioni nell'est della Germania. Il capo del dipartimento del THW Fritz-Helge Voss afferma: "Ci stiamo preparando per schierare forze più numerose sull'Elba e sull'Oder se necessario". Voss consiglia ai residenti delle aree colpite di raccogliere beni essenziali. Voss riconosce che la Germania è stata fortunata finora, ma si aspetta che i fiumi Elba, Neiße e Oder straripino questa settimana. Nel fine settimana, il THW aveva circa 140 personale schierato in Baviera e Sassonia, incluso il ponte crollato di Carolabridge a Dresda. Voss menziona che questa è la quarta situazione di inondazione significativa in Germania quest'anno e essere preparati e investire nell'equipaggiamento è "necessario". "In definitiva, questi sono costi di adattamento al clima", spiega Voss.

08:43 Il governo polacco tiene una riunione sullo stato di disastersIn risposta alle gravi inondazioni nel sud-ovest della Polonia, il primo ministro Donald Tusk ha convocato una riunione del governo lunedì mattina. Tusk ha preparato un decreto per dichiarare lo stato di disasters, ma la decisione deve essere approvata dal governo. Le forti piogge nel sud-ovest della Polonia, vicino al confine con la Repubblica Ceca, hanno causato l'inondazione della Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder. Nella notte, la città di Nysa nella regione di Opole è stata particolarmente colpita. L'acqua del fiume ha inondato il reparto di emergenza dell'ospedale distrettuale locale, secondo l'agenzia di stampa PAP. Un totale di 33 pazienti, inclusi bambini e donne incinte, sono stati evacuati in barca.

08:15 Baviera: nuove piogge e livelli d'acqua in aumento attesiLa situazione in Baviera rimane critica in alcune aree, con nuove piogge previste. La situazione nelle aree colpite non è cambiata significativamente durante la notte. Non c'è ancora il segnale di via libera: il Servizio delle Acque (HND) prevede nuovi aumenti dei livelli d'acqua con l'inizio della settimana piovosa. L'HND prevede aumenti dei livelli d'acqua sul Danubio a Passau, sulla Vils a Vilshofen e sull'Isar a Monaco. La situazione dovrebbe migliorare gradualmente da mercoledì. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), sono previste piogge persistenti dalle Alpi alla pianura attraverso martedì. Si prevedono precipitazioni diffuse di 40 a 70 litri per metro quadrato, fino a 90 litri nelle aree stagnanti.

07:03 Collasso della diga: inondazioni catastrofiche in PoloniaDopo il crollo di una diga in Polonia, gli abitanti si preparano al peggio mentre le devastanti inondazioni si avvicinano alla zona della Glatzer Neiße. I video mostrano la potenza brutale delle acque in piena.

06:40 Catastrofe delle inondazioni in Europa: vittime in Polonia e RomaniaLa Polonia e la Repubblica Ceca affrontano le conseguenze di un'inondazione centenaria, mentre la situazione in Bassa Austria è altrettanto grave a seguito delle forti piogge. Purtroppo, diverse vite sono state perdute a causa delle inondazioni in diversi paesi dell'Unione Europea: un pompiere in Austria, una persona in Polonia e sei individui in Romania.

06:12 Evacuazioni causate dalle inondazioni nella Repubblica CecaDurante le peggiori tempeste degli ultimi anni, quantità senza precedenti di acqua hanno sommerso intere città come Jeseník nelle montagne Jeseníky e Krnov al confine con la Polonia. Jeseník ha richiesto i servizi di emergenza per salvare centinaia di persone in barca e in elicottero. Dopo le inondazioni, c'è stato potenziale pericolo di frane in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri bloccati a Vienna a causa del livello dell'acqua del Danubio A causa dei livelli eccezionalmente alti dell'acqua del Danubio a causa delle forti piogge, numerosi passeggeri di una nave da crociera svizzera sono bloccati a Vienna. Secondo la televisione svizzera SRF, che cita l'agenzia di viaggi Thurgau Travel, ci sono circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio bloccati sulla nave "Thurgau Prestige", ormeggiata a riva. La passerella per il molo è sommersa, impedendo ai passeggeri di sbarcare. Si segnala che anche altre navi da crociera sono bloccate a Vienna. Thurgau Travel prevede che le autorità locali decideranno quando i passeggeri potranno partire. Secondo i resoconti dei passeggeri, sono stati informati che dovranno rimanere sulla nave almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" avrebbe dovuto viaggiare da Linz a Budapest e ritorno, ma al momento è bloccata a Vienna.

La tempesta "Anett", nota a livello globale come "Boris", ha portato piogge catastrofiche e alluvioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania, causando almeno otto morti fino ad ora.

