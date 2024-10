Prevede un altro anno di recessione economica governata dall'amministrazione nazionale

La crescita economica della Germania ha subito un calo del 0.3% nel 2023, secondo i primi resoconti. Tuttavia, le previsioni ufficiali per quest'anno prevedono un aumento del PIL del paese. Tuttavia, un articolo di giornale suggerisce uno scenario più cupo, ipotizzando che il governo stia per condividere una nuova stima.

I resoconti suggeriscono che il governo ha rivisto le sue previsioni economiche, prevedendo un quinto trimestre consecutivo di recessione nel 2024. Il Ministero dell'Economia ora prevede un lieve calo del PIL di questo anno del 0.2%, secondo il "Süddeutsche Zeitung". In origine, la previsione per il 2024 prevedeva un aumento del PIL del 0.3%. L'economia della Germania ha subito un calo del 0.3% nell'anno precedente. Le nuove previsioni saranno rese note il prossimo mercoledì. È importante notare che i principali istituti di ricerca hanno già rivisto le loro previsioni per l'anno in corso.

Rapporto Autunnale degli Economisti per il Governo

Nel loro ultimo rapporto per l'amministrazione, gli economisti prevedono una diminuzione del PIL del 0.1% nel 2024, segnalando il secondo anno consecutivo di contrazione. Questa previsione di consenso fa da base per le nuove stime del governo in ottobre, che a loro volta servono come riferimento per la stima delle tasse.

Habeck vede un futuro più roseo per l'economia della Germania

Secondo il "Süddeutsche Zeitung", il Ministro federale dell'Economia tedesco, Robert Habeck, ha un outlook più ottimistico per i prossimi due anni rispetto a quanto inizialmente previsto. Egli prevede che l'economia uscirà dalla sua attuale debolezza e mostrerà maggior vigore. La sua previsione per il 2025 include una crescita del PIL del 1.1%, leggermente superiore alla precedente stima del 1%. Per il 2026, egli prevede un aumento del PIL del 1.6%. Tuttavia, i principali istituti di ricerca mostrano meno ottimismo, riducendo la loro previsione di consenso per il 2025 dal 1.4% all'0.8%, e prevedendo una crescita del 1.3% per il 2026.

