- Prevede che Scholz proporrà la collaborazione di Merz

Capo della CDU Friedrich Merz presume che il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) accetterà la cooperazione sulla politica dell'immigrazione. Dopo un colloquio con Scholz, Merz ha dichiarato che il Cancelliere dovrebbe, e presumibilmente accetterà questa proposta, sulla base della sua valutazione. Hanno discusso delle conseguenze dell'incidente di accoltellamento mortale a Solingen.

Merz sta promuovendo azioni forti per combattere l'immigrazione illecita e propone uno sforzo congiunto tra l'Unione e l'SPD per Scholz. Il Cancelliere non ha fornito una risposta immediata positiva, ma ha menzionato che ci avrebbe pensato e avrebbe fornito una risposta tempestiva, secondo Merz. "Non mi aspettavo un simile esito, ma non me lo aspettavo nemmeno o lo speravo." Si aspetta che il Cancelliere federale risponda nei prossimi giorni. "Questa è la proposta dell'opposizione all'amministrazione, o almeno ai settori dell'amministrazione che sono aperti alla collaborazione."

È fondamentale raggiungere un accordo durante la prima settimana della riunione del Bundestag - a partire dalla settimana del 9 settembre - per prendere decisioni preliminari.

La proposta di Merz per uno sforzo congiunto Union-SPD sulla politica dell'immigrazione mira a combattere la migrazione illecita. Se Scholz accetterà, potrebbe segnare un cambiamento significativo nei discussioni sulla politica dell'immigrazione.

