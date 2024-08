- Prevede che quattro nazioni con congestioni di traffico significative saranno chiuse entro la fine delle vacanze.

Con l'arrivo dei turisti che rientrano a casa, l'ADAC prevede strade congestionate in quattro stati tedeschi nel weekend, segnalando la fine della stagione delle vacanze. In particolare, sulle autostrade della Baviera e del Baden-Württemberg c'è un'alta probabilità di forti ingorghi, secondo l'avviso del club automobilistico. La fine delle vacanze estive non riguarda solo Berlino, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Schleswig-Holstein, ma anche alcune parti dei Paesi Bassi e dell'Austria.

Alla fine delle vacanze estive, i lavori stradali intensificheranno anche il traffico sulle autostrade tedesche. Tuttavia, potrebbe essere necessario esercitare pazienza anche nei paesi confinanti. Si prevede il maggior traffico in Austria sull'autostrada Tauern, West, Inntal, Brenner, Pyhrn, Karawanken e sulla strada Fernpass, e in Svizzera sull'autostrada Gotthard e sulle strade principali dalla costa italiana, francese e croata verso l'entroterra.

I turisti che rientrano a casa dovrebbero anche prepararsi ad attese di 45 minuti ai confini tedeschi a causa dei controlli di sicurezza.

Inoltre, l'ADAC si aspetta che il secondo weekend di settembre sia altrettanto caotico sulle autostrade tedesche, poiché gli studenti rimanenti in Baviera e Baden-Württemberg concluderanno anche le loro vacanze estive.

