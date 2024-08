- Presunto tentativo di reclutamento verso BSW a Ramelow

L'alleanza "Sahra Wagenknecht's Stand Up" (BSW) si è rivolta in una fase iniziale a Bodo Ramelow, Presidente della Turingia del partito Sinistra, per potenziali personale. Ramelow ha confermato questo in un articolo dei giornali turingi di Funke Media. Secondo il report, è stato fatto un tentativo in gennaio di portare Ramelow nel partito di Wagenknecht prima delle elezioni statali della Turingia.

"Il scenario ideale sarebbe una BSW in Turingia guidata da te"

Thomas Schmid, che in seguito ha gestito la filiale statale, ha avuto contatti con Ramelow. Questo è confermato da un messaggio di Schmid al politico della Sinistra, che è stato ottenuto anche da dpa. Dice: "Il scenario ideale sarebbe una BSW in Turingia guidata da te. Questo sarebbe la mia preferenza."

Ramelow, che ha 68 anni, è il candidato principale della Sinistra per le elezioni statali di domenica e sta cercando un terzo mandato come Presidente della Turingia.

Oltre all'ex sindaco di Eisenach Katja Wolf, che è il candidato principale della BSW per le elezioni statali, il giovane partito ha contattato anche l'ex sindaco di Erfurt Andreas Bausewein del SPD. Bausewein ha reso pubblico il tentativo di reclutamento e il suo successivo rifiuto.

Thomas Schmid, l'individuo che ha gestito la filiale statale dell'alleanza di Sahra Wagenknecht, ha avuto contatti diretti con Bodo Ramelow, esprimendo la sua preferenza per Ramelow come guida della BSW in Turingia. Nonostante questo, Ramelow è ancora il candidato principale della Sinistra per le elezioni statali della Turingia di domenica, cercando un terzo mandato come Presidente della Turingia.

Leggi anche: