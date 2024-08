- Presunto ladro tenta di sfuggire alla polizia guidando velocemente sulla A2

Sulla A2, passando dal Basso Sassonia all'Assia, un uomo a bordo di un'auto rubata ha tentato di sfuggire alla polizia guidando a velocità fino a 250 km/h. Secondo la polizia di Hildesheim, il conducente ha ignorato i segnali di stop e ha cercato di seminare le autorità raggiungendo velocità così elevate. Di conseguenza, è seguita una lunga caccia all'uomo di 35 chilometri, che ha attraversato i confini degli stati, fino a un'uscita a Marienborn, nell'Assia. Successivamente, il 39enne ha lasciato l'autostrada e si è ritrovato in un vicolo cieco a Hakenstedt, nel distretto di Börde.

L'individuo è stato catturato a piedi dalle forze dell'ordine. L'uomo, originario dell'Europa dell'Est e senza fissa dimora in Germania, è sospettato di aver rubato il veicolo di lusso nella città bassa sassone di Ahrbergen. Al momento, si trova in custodia in attesa di ulteriori indagini.

L'auto rubata era il veicolo in cui il sospetto stava cercando di fuggire. In seguito, la polizia ha sequestrato l'auto come prova.

Leggi anche: