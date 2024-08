Presunto incidente terroristico in una sinagoga francese - Quattro persone arrestate

Come riportano le fonti dell'unità antiterrorismo francese (Pnat), un sospetto è stato arrestato sabato sera tardi a Nîmes. L'arresto è avvenuto intorno alle 23:30, dopo uno scambio di colpi d'arma da fuoco con gli agenti delle forze dell'ordine. Il sospetto avrebbe aperto il fuoco sui poliziotti, che hanno risposto al fuoco, ferendo il sospetto in volto.

Fonti vicine al caso hanno identificato il sospetto come un algerino di 33 anni con residenza regolare. L'arresto è avvenuto in un quartiere di Nîmes noto per la povertà e il traffico illecito di droga.

Le autorità francesi stanno trattando l'incidente alla sinagoga Beth Yaacov a La Grande-Motte come un possibile attentato terroristico. Intorno alle 8:00 alle 8:30 del sabato mattina, due veicoli parcheggiati nel cortile della sinagoga sono stati dati alle fiamme. Inoltre, le porte della sinagoga e un'auto all'esterno hanno preso fuoco.

Secondo il Pnat, è avvenuta un'esplosione quando un cilindro del gas in uno dei veicoli bruciati è detonato, ferendo un agente di polizia. Ulteriori dettagli forniti dalla prefettura suggeriscono che quattro cilindri del gas erano immagazzinati nel cortile della sinagoga, uno dei quali è esploso.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito l'incidente un "atto terroristico". Il Pnat ha avviato un'indagine, concentrandosi sulle accuse di tentato omicidio terroristico e sulla formazione di un'organizzazione criminale terroristica con l'intenzione di commettere atti di violenza contro le persone. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano il sospetto principale con un foulard palestinese legato in vita e un keffiyeh rosso e bianco, mentre porta un'arma.

Yonathan Arfi, presidente dell'organizzazione ombrello francese Crif, ha espresso sollievo su una piattaforma online dopo l'arresto del sospetto. Arfi ha notato che, sebbene fortunatamente tempestivi, avevano sfiorato il peggio. Perla Danan, rappresentante regionale della Crif, ha dichiarato all'AFP che la comunità era grata per l'esito, ma rimaneva vigile.

Il sito della sinagoga indicava che era prevista una funzione alle 9:00. Al momento dell'attacco, c'erano solo cinque persone nell'edificio, inclusi il rabbino, tutte uscite illese. Il primo ministro Gabriel Attal, visitando il luogo, ha dichiarato che la Francia era riuscita a evitare un incidente tragico. Attal ha condannato l'escalation di un'atmosfera ostile nella regione, che attribuisce a determinate entità che fomentano la tensione dal 7 ottobre, quando è avvenuto l'incidente con Hamas.

Il numero di incidenti antisemiti in Francia è drasticamente aumentato dal

Leggi anche: