- Presunto incidente di violenza sessuale a Suhl - sospettato arrestato

Un individuo di cinquant'anni, secondo i registri della polizia, ha incontrato due giovani donne a Suhl e ha fatto loro proposte per "attività intime". Successivamente, è stato arrestato, come hanno reso noto le autorità. Sembra che l'uomo abbia insistito nel chiedere alle giovani di unirsi a lui per una serata di sabato, dichiarando l'intenzione di avere rapporti sessuali con loro. Ciò ha portato a una colluttazione fisica, durante la quale il sospetto ha tentato di tirare giù i pantaloni di una delle ragazze e ha infilato del denaro nella sua tasca.

Le due ragazze sono poi fuggite e hanno contattato la polizia. Grazie a delle foto e alla descrizione dell'uomo di cinquant'anni, la polizia è riuscita ad arrestarlo poco dopo. Secondo i resoconti, l'uomo era molto ubriaco. Al momento è sotto indagine per tentato stupro. Le autorità stanno cercando eventuali testimoni.

L'incidente del comportamento inappropriato dell'uomo nei confronti delle ragazze ha scatenato un serio dibattito sull'aumento della consapevolezza dei potenziali pericoli nella comunità. A causa delle azioni dell'uomo, sono state chieste leggi più severe contro questo tipo di crimini.

Leggi anche: