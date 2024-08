Presunto incidente con un veicolo ad alta velocità: deplorevole morte di un bambino di due anni a seguito di un grave incidente

Tardi a Hamburg-Billstedt, si è verificato un grave incidente coinvolgente tre veicoli in una serata di lunedì. Purtroppo, un bambino di due anni, uno dei feriti, è deceduto in ospedale dopo l'incidente. La polizia sta indagando intensamente sulla situazione, nutrendo forti sospetti.

Le autorità hanno comunicato che, oltre al bambino deceduto, ci sono state sette persone ferite a causa dell'incidente. Due bambini di due anni erano tra i feriti. Secondo il rapporto dei vigili del fuoco della sera di lunedì, il bambino di due anni e un'altra persona hanno riportato ferite moderate. Il resto delle vittime ha riportato ferite lievi.

Secondo le indagini preliminari della polizia, sembra che un 22enne e un 24enne fossero alla guida dei loro rispettivi veicoli, diretti verso Billstedt su Schiffbeker Weg. Le loro auto si sono scontrate a un incrocio, con l'auto del 24enne che ha prima urtato l'auto guidata da un uomo di 40 anni, e poi l'auto del 22enne è rimasta coinvolta nell'incidente. Il veicolo del 22enne è uscito di strada e si è schiantato contro diversi alberi lungo il ciglio della strada.

Indagine per corse non autorizzate

Le indagini sono proseguite il giorno successivo. Tra le altre cose, la polizia sta considerando la possibilità che i giovani uomini stessero partecipando a una corsa di strada non autorizzata su Schiffbeker Weg. La polizia di Amburgo ha emesso una richiesta di testimoni.

Il grave danno ai veicoli non ha impedito a tutti gli occupanti di essere soccorsi prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Passanti gentili hanno inizialmente offerto il loro aiuto. In totale, circa 70 operatori dei servizi di emergenza dei vigili del fuoco e del servizio di soccorso hanno trascorso circa tre ore sulla scena.

