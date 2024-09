Presunto colpevole rilasciato dopo mutilazione genitale; vittima subisce gravi danni

Rissa Grave: Il Misterioso Caso Dei Genitali Mancanti

Dopo aver udito forti tonfi, le autorità hanno scoperto un uomo di 66 anni gravemente ferito, che aveva apparentemente perso i genitali, nella sua residenza in una città della Ruhr alla fine di febbraio. La situazione sembrava essere stata risolta con l'identificazione di un presunto colpevole, un individuo di 32 anni. Tuttavia, sorprendentemente, questo sospetto presunto è stato successivamente rilasciato dalla prigione.

Inizialmente, il pubblico ministero aveva pianificato di perseguire il 32enne, avendo ottenuto un rapporto genetico che lo collegava a un campione di DNA trovato sulla scena del crimine a Herne. Tuttavia, carenze di prove hanno portato al suo rilascio finale. Questo sviluppo è stato riportato dal "WAZ".

although the investigation remains ongoing, the 32-year-old, a close kin of the victim, remains a primary suspect. A DNA trace associated with the perpetrator was found at the scene, although the suspect contended that he had not been around for a significant period. Nonetheless, the closeness in familial relation between the two individuals casts doubt on whether the DNA in question actually belonged to the perp or the victim themselves.

È Stato Arrestato Il Persona Sbagliata?

L'uomo gravemente ferito di 66 anni è stato scoperto dai vicini a causa dell'abbaiare incessante del suo cane e di un rumore di bussare provenire dalla sua casa. Non sono stati trovati dagli investigatori seghe o attrezzi utilizzati. Le motivazioni per questo crimine peculiare sono rimaste elusive. Anche se la vittima è sopravvissuta inizialmente alle gravi ferite, alla fine è morta per cause naturali. Le indagini si sono ora concentrate su altri aspetti.

Durante la loro indagine, gli investigatori hanno scoperto diverse altre tracce all'interno dell'appartamento, come ha dichiarato il portavoce delle autorità al "WAZ". "Stiamo ancora analizzando gli oggetti", ha detto. Verranno esplorate anche altre direzioni e c'è una sufficiente probabilità che sia stata arrestata la persona completamente sbagliata.

