Presunto caso di frode elettorale di Trump: il procuratore presenta un documento di accusa modificato

L'accusa rivista del procuratore Jack Smith si estende per 36 pagine, 9 in meno rispetto alla precedente. Il contenuto che potrebbe essere influenzato dalla decisione della Corte Suprema è stato omesso. Tuttavia, l'idea principale che Trump fosse determinato a mantenere il potere nonostante la sua sconfitta alle elezioni presidenziali del 2020 e il suo tentativo di capovolgere i risultati delle elezioni rimane intatta.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiarito che questo nuovo atto d'accusa riflette "la volontà della procura di attenersi e attuare le decisioni e gli ordini della Corte Suprema".

All'inizio di luglio, la Corte Suprema a Washington ha decretato che un individuo è protetto da ulteriori persecuzioni penali per atti ufficiali compiuti come presidenti degli Stati Uniti, ma questa protezione non si applica ad "atti non ufficiali".

Il processo riguarda l'accusa che Trump abbia cercato di sottomettere la vittoria presidenziale del 2020 del suo avversario, Joe Biden. Inoltre, è accusato di aver tentato di ostacolare il riconoscimento della vittoria elettorale di Joe Biden da parte del Congresso degli Stati Uniti l'6 gennaio 2021. In quella stessa giornata, i sostenitori di Trump hanno assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti.

La giudice Tanya Chutkan sarà ora chiamata a identificare quali azioni compiute da Trump in relazione alle elezioni del 2020 erano atti ufficiali - e quali non lo erano. È altamente improbabile che il processo in questo caso abbia luogo prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti dell'8 novembre.

Trump continua a fare i conti con altri procedimenti legali contro di lui. Nello stato della Georgia, è accusato di aver tentato di invalidare la sua sconfitta elettorale contro Biden. Questo processo è stato inizialmente rinviato a giugno.

In un altro processo, una giuria di New York ha dichiarato Trump colpevole di falsificazione di documenti commerciali alla fine di maggio per nascondere un accordo di silenzio con l'ex pornostar Stormy Daniels. Tuttavia, la sentenza e la condanna in questo caso non sono ancora state pronunciate, con una data fissata per settembre.

In risposta alla decisione della Corte Suprema, le accuse riviste della "procura" ora si concentrano sulle azioni "non ufficiali" di Trump relative alle elezioni del 2020, che potrebbero lasciare spazio a ulteriori accuse contro di lui.

