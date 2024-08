Presunto boss del cartello di Sinaloa, verrà processato nello stesso tribunale in cui è stato condannato <unk>El Chapo<unk>, ha detto l'avvocato

Zambada verrà trasferito a Brooklyn, ha detto il suo avvocato Frank Pérez a CNN senza specificare quando. Il 76enne è detenuto senza cauzione dopo aver si dichiarato non colpevole il 26 luglio a sette capi d'accusa federali, tra cui associazione a delinquere continua e riciclaggio di denaro.

Zambada sarà ora probabilmente processato nel distretto dove il suo presunto cofondatore del cartello, il signore del narcotraffico Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, è stato processato e condannato per 10 capi d'accusa federali nel 2019 prima di essere condannato all'ergastolo.

Più procuratori degli Stati Uniti si sono contenduti il primo tentativo di processare Zambada. Imputazioni sono state presentate contro Zambada a New York, California, Texas, Illinois e Washington, DC, e diversi di quei distretti volevano processarlo, hanno detto fonti a CNN.

Un portavoce del Dipartimento della Giustizia ha rifiutato di commentare mercoledì.

Il caso legale segue il volo di un aereo che trasportava Zambada e Joaquín Guzmán López, il 38enne figlio di "El Chapo", da Mexico a El Paso alla fine di luglio, portando al loro arresto.

Sono accusati di diversi capi d'accusa per aver presumibilmente diretto le operazioni criminali di quello che viene considerato uno dei più potenti e letali trafficanti di droga del mondo.

All'inizio, gli ufficiali delle forze dell'ordine degli Stati Uniti hanno detto a CNN che gli arresti sono avvenuti dopo che Guzmán López aveva ingannato Zambada e orchestrato il loro arresto.

Tuttavia, l'avvocato di Zambada ha descritto l'incidente non come un inganno, ma come un rapimento violento, dicendo che "non si è arreso né ha negoziato alcun termine con il governo degli Stati Uniti".

"Joaquín Guzmán López ha rapito violentemente il mio cliente. È stato assalito, gettato a terra e ammanettato da sei uomini in uniforme militare e Joaquín. Le sue gambe erano legate e un sacco nero gli è stato posto sulla testa", ha detto Pérez in una dichiarazione.

"È stato poi gettato sul retro di un pickup truck e portato a una pista di atterraggio. Lì, è stato costretto su un aereo, le sue gambe legate al sedile da Joaquín, e portato negli Stati Uniti contro la sua volontà. Sull'aereo c'erano solo il pilota, Joaquín e il mio cliente".

Guzmán López - noto come uno dei "Chapitos", ovvero i figli di El Chapo - si è dichiarato non colpevole di accuse di narcotici, riciclaggio di denaro e armi da fuoco; non è stato accusato di rapimento.

"Non è accusato di rapimento", ha detto l'avvocato di Guzmán López Jeffrey Lichtman. "Quando il governo lo accuserà, allora me ne accorgerò".

Gli esperti hanno avvertito che la cattura dei presunti capi del cartello non fermerà necessariamente il flusso di droga verso gli Stati Uniti o la violenza in Messico - e potrebbe addirittura peggiorare le cose. Ma le informazioni che gli Stati Uniti potrebbero ottenere da questi leader, especially Zambada, potrebbe valere il tumulto che causa tra i cartelli messicani, hanno detto alcuni esperti.

Zambada e io staremo affrontando le procedure legali nello stesso distretto dove Guzman è stato processato e condannato. Il governo degli Stati Uniti è ansioso di processare Zambada, con diversi distretti che lottano per l'opportunità, poiché sono state presentate imputazioni contro di lui in diversi stati.

Leggi anche: