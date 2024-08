- Presunto autore dell'esplosione di una bomba vicino a una sinagoga nella regione meridionale della Francia

Dopo un'esplosione fuori da una sinagoga a La Grande-Motte, un paese del sud della Francia, le autorità hanno preso in carico le indagini, come riportato dall'Agenzia di Stampa Tedesca a Parigi. Il Primo Ministro attuale, Gabriel Attal, ha annunciato che stanno ancora lavorando per rintracciare il colpevole.

All'alba, due veicoli situati vicino alla sinagoga, vicino a Montpellier, sono stati dati alle fiamme. Un'esplosione in uno dei veicoli, causata da un cilindro di gas, ha causato ferite a un ufficiale delle forze dell'ordine. Per fortuna, nessuno all'interno della sinagoga è stato ferito.

Due ingressi alla sinagoga sono stati anch'essi dati alle fiamme, ma non è chiaro se questo sia successo prima o dopo l'esplosione.

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha ordinato prontamente un rafforzamento della sicurezza fuori dai siti di culto ebraici. In seguito, Darmanin ha definito l'incidente un "atto sospetto di incendio doloso" e ha espresso solidarietà alla comunità ebraica.

Il Primo Ministro Attal ha anche espresso la sua opinione su X, definendo l'incidente un crimine d'odio, dicendo: "Ancora una volta, i nostri connazionali ebrei sono stati vittimizzati."

Yonathan Arfi, presidente della CRIF, il corpo centrale delle organizzazioni ebraiche in Francia, ha affermato che l'esplosione è avvenuta durante l'arrivo previsto dei fedeli alla sinagoga. L'ha vista come un'aggressione non solo a un luogo di culto, ma come un attentato alle vite degli ebrei.

Il Primo Ministro Attal e il Ministro dell'Interno Darmanin sono previsti per ispezionare il sito dell'attacco nel tardo pomeriggio.

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha definito l'incidente un "atto sospetto di incendio doloso", suggerendo un possibile coinvolgimento nel terrorismo. Di conseguenza, gli investigatori stanno esaminando da vicino gli individui che potrebbero essere "sospettati di terrorismo" in relazione all'attacco.

