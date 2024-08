- Presunti collaboratori di pulizia del tetto che tradiscono una donna di 83 anni a Greifswald.

Due a frodi hanno offerto servizi di pulizia del tetto a una donna di 83 anni a Greifswald (distretto di Vorpommern-Greifswald) e hanno richiesto un totale di 7.200 euro. I due uomini, di 24 e 26 anni, si sono spacciati per pulitori di pietra e facciate di Demmin e avevano addirittura distribuito volantini nelle cassette della posta dei residenti vicini. Giovedì, i due uomini hanno offerto servizi di pulizia del tetto alla donna di 83 anni. Hanno inizialmente richiesto 2.000 euro come acconto con un contratto scritto a mano.

Durante i lavori in corso, i due uomini hanno richiesto altri 5.200 euro per servizi aggiuntivi. La donna è poi andata in banca con uno degli uomini per prelevare 5.000 euro dal suo conto. Un dipendente della banca ha informato la figlia della donna dell'incidente, che ha poi avvertito la polizia. Gli agenti sono stati in grado di trovare i due uomini presso la residenza della donna. Uno degli uomini era noto alla polizia per casi simili di frode in tutta la Germania. Gli agenti hanno perquisito gli uomini e i loro veicoli e hanno sequestrato oltre 3.000 euro. La polizia criminale sta indagando.

Gli Stati membri possono fornire assistenza aggiuntiva alla Commissione nell'affrontare l'aumento degli incidenti di tali attività fraudolente. Dopo essere stati arrestati, i sospetti frodi potrebbero richiedere rappresentanza legale dai loro rispettivi Stati membri.

