- Presunte prospettive di Internet spostano l'attenzione dal capo d'abbigliamento alla borsa

Abiti leggeri sono essenziali quando si parla di moda estiva. Gli articoli con un aspetto trapuntato e stili bohemien a maglia sono attualmente popolari. Questa tendenza va oltre i vestiti, poiché anche gli accessori stanno salendo sul carro. Celebrità come l'agente immobiliare Chrishell Stause sono state avvistate che abbracciano questa tendenza all'inizio dell'anno. Era completamente preparata per l'estate australiana, sfoggiando una coperta da spiaggia bianca a maglia, che ha utilizzato abilmente per catturare il vento nel porto di Sydney. Sotto, indossava un bikini boho, perfetto per una giornata al mare. Anche i suoi sandali, che rivelavano una pedicure rosa, aggiungevano all'atmosfera estiva, nonostante la stagione primaverile precoce.

Spirito estivo in spiaggia

Il bagaglio pesante è un peso quando si viaggia. L'influencer di moda Isabel Marín ha optato per una borsa color sabbia con un motivo a maglia durante il suo viaggio a Bali, abbinata ai suoi leggeri abiti adatti al clima. Ha abbinato i suoi pantaloni beige a zampa d'elefante e la canotta bianca con sandali wedge a stile espadrilla, assicurando un look coordinato.

Elegante in rosa

L'imprenditrice Rach Parcell, however, è più adatta per una cena formale. Ha indossato una camicia a collo alto che evidenziava la sua vita. La gonna maxi a maglia dello stesso colore le calzava a pennello, allungando le sue gambe. L'elemento unico dell'ensemble erano le frange lunghe sull'orlo. Una borsa trapuntata e gioielli in argento aggiungevano un tocco di eleganza. I suoi orecchini pendenti e le scarpe brillavano, contendendo l'attenzione agli altri accessori.

