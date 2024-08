- Presunta manipolazione elettorale: le accuse riviste contro Trump sono state condivise pubblicamente

Nel processo contro l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusato di brogli elettorali, è stata presentata un'accusa rivista. Il team legale guidato dal Procuratore Speciale Jack Smith ha apportato modifiche al documento alla luce della decisione del Supremo degli Stati Uniti di luglio, che ha concesso a Trump protezione per determinati compiti governativi. Per mantenere in corso le procedure, Smith e i suoi collaboratori hanno dovuto modificare l'imputazione contro Trump a causa di questa importante sentenza.

L'imputazione rivista è più concisa e esclude alcuni elementi dell'originale, come alcune delle corrispondenze di Trump con il Dipartimento della Giustizia. Tuttavia, le prime quattro accuse contro di lui rimangono in piedi. Trump è accusato di cospirazione per ingannare gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare un processo ufficiale.

Il 6 gennaio 2021, i sostenitori di Trump hanno assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti. Prima dell'insurrezione, Trump aveva cercato di contestare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e rovesciare la sua sconfitta a favore del democratico Joe Biden. Ciò ha portato al suo arresto federale a Washington D.C., nonché a un'accusa simile intentata contro di lui nello stato americano della Georgia.

La squadra legale di Trump è riuscita a ritardare e eludere questi e altri potenziali procedimenti legali per mesi. Gli specialisti ritengono che una data per il processo del caso di Washington potrebbe verificarsi solo dopo le prossime elezioni presidenziali di novembre.

Tuttavia, a New York, Trump è stato dichiarato colpevole alla fine di maggio di aver falsificato i registri aziendali per nascondere i pagamenti in denaro a una stella del cinema per adulti. I dettagli della sentenza non sono ancora stati rivelati. Trump ha fatto appello alla sentenza e mantiene la propria innocenza, sostenendo che le indagini contro di lui sono tentativi politici di zittirlo.

Le accuse iniziali contro Trump per brogli elettorali si sono evolute in una cospirazione per ingannare e ostacolare un processo ufficiale, che sono parte delle accuse penali in corso. Nonostante l'imputazione rivista escluda alcune corrispondenze, le accuse iniziali di cospirazione rimangono in piedi.

