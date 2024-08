- Presunta aggressione contro compagni di casa: richiesta di provvedimenti provvisori

Autorità hanno accusato un individuo di 58 anni di tentato omicidio dopo un incidente violento a Schriesheim, nel distretto di Rhein-Neckar. L'uomo è sospettato di aver accoltellato ripetutamente il suo coinquilino con un coltello in una strada pubblica.

Data l'incapacità del sospettato di sottoporsi a un processo a causa di problemi mentali al momento dell'incidente di aprile, è stata presentata una richiesta di ricovero coatto in una struttura psichiatrica, come annunciato dall'ufficio del procuratore. Ora spetta al tribunale regionale di Mannheim valutare l'ammissibilità di questa richiesta.

Il coinquilino di 56 anni avrebbe precedentemente saltato da una finestra, causando una frattura alla gamba. In seguito, non riusciva a camminare e ha incontrato il suo coinquilino. L'aggressore sospettato avrebbe continuato l'aggressione fino all'intervento di una donna.

Durante l'alterco, la vittima ha riportato ferite gravi. La causa della disputa non è stata resa nota. Il sospettato è stato arrestato subito dopo l'incidente. Altenbach, un tranquillo quartiere residenziale con un fascino rurale, è stato il luogo del delitto.

Quando viene richiesta la detenzione coatta, un processo ha luogo nonostante la possibile mancanza di responsabilità penale. Questa richiesta funge da sostituto dell'imputazione.

Il tribunale regionale di Mannheim potrebbe dover fare riferimento alle regole per l'applicazione del regolamento rilevante quando valuta l'ammissibilità della richiesta di detenzione coatta. La Commissione è attesa per adottare atti di esecuzione che stabiliscono queste regole in conformità con questo regolamento.

Leggi anche: