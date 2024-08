- Presunta aggressione al proprietario di un animale domestico difende le azioni affermando l'autopreservazione

In un processo presso un tribunale di Francoforte riguardante un presunto atto ostile nei confronti di un proprietario di cani, il sospettato ha difeso le sue azioni. Ha dichiarato di aver usato spray al peperoncino sull'uomo una volta e di aver poi seguito con calci e pugni, come dichiarato nella sua dichiarazione iniziale al tribunale di Francoforte. Ha sostenuto che il 55enne si era avvicinato minacciosamente in precedenza e aveva fatto "gesti minacciosi".

Il 43enne è accusato di aver causato gravi lesioni fisiche, oltre ad altre accuse. I pubblici ministeri sostengono che in primavera abbia aggredito il proprietario del cane sul marciapiede, usando ripetutamente spray al peperoncino, pugni e calci mentre era a terra. In seguito, si presume che abbia minacciato di "accoltellare" la vittima e di "ucciderla" più volte.

Costole rotte e membrane oculari danneggiate

"Non riuscivo a vedere nulla e potevo a malapena respirare", ha testimoniato l'uomo ora 55enne, ricordando l'episodio. In ospedale è stato diagnosticato con due costole rotte, membrane oculari danneggiate e un pericoloso trauma polmonare chiamato pneumotorace. Ancora oggi sostiene di soffrire delle conseguenze dell'aggressione, con la vista compromessa.

Subito prima dell'aggressione, il 43enne è stato accusato di aver pedalato molto vicino alla futura vittima sul marciapiede, che era fuori con la sua ragazza e tre cani. Secondo l'atto d'accusa, uno degli animali si è spaventato e ha abbaiato. Il ciclista ha poi apparentemente fermato la bicicletta e aggredito il proprietario del cane. Il processo continuerà.

Un amico ha espresso preoccupazione per l'episodio presunto, poiché conosceva il proprietario del cane coinvolto nel caso. Nonostante la distanza, ha assistito al processo per dimostrare il suo sostegno.

Dopo aver saputo delle minacce dell'imputato, l'amico ha deciso di mantenere le distanze e evitare eventuali conflitti.

