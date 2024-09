- Presumibilmente, individui non identificati sono stati catturati mentre sorvegliavano un ufficiale militare ucraino.

I tre sospetti, arrestati nel mese di giugno dalla Procura federale di Francoforte sul Meno, erano sospettati di attività di spionaggio contro un ex ufficiale dei servizi di intelligence militari ucraini che viveva in Germania. La Corte federale tedesca (BGH) ha stabilito che questo era l'obiettivo. Le informazioni che questi uomini avrebbero dovuto raccogliere avrebbero potuto servire come base per ulteriori operazioni di intelligence in Germania. C'è la possibilità che l'obiettivo finale fosse eliminare o rapire il bersaglio.

Il trio, composto da un ucraino, un armeno e un cittadino russo, è stato accusato di aver lavorato per un servizio segreto straniero in Germania. Anche se non è ancora chiaro quale servizio segreto fosse coinvolto, "c'è un'alta probabilità che fosse un servizio segreto russo".

Il bersaglio è un ex ufficiale delle forze armate ucraine che ha lavorato in passato per i servizi di intelligence militari in Ucraina. I media russi hanno affermato che era implicato in crimini di guerra, specificamente nell'uccisione di soldati russi catturati. A partire dalla primavera del 2024, questo individuo è diventato l'oggetto di attività di spionaggio da parte di un servizio segreto straniero in Germania.

Incontro in un caffè di Francoforte

Inizialmente, un individuo chiamato "J." ha fatto un'offerta telefonica al bersaglio per unirsi ai servizi di intelligence interni ucraini in Germania. Ha accettato, ma in seguito ha scoperto attraverso i suoi contatti che l'offerta non era genuina. Ha quindi segnalato il tentativo di reclutamento alla polizia tedesca.

Nonostante questo, il bersaglio ha continuato a comunicare con "J." e ha accettato di incontrarlo in un caffè di Francoforte. Doveva essere un team di tre persone, compresi i sospetti arrestati in giugno, che avrebbero dovuto partecipare a questo incontro. Quando il bersaglio non si è presentato al punto di incontro concordato, i tre hanno lasciato il caffè. Poco dopo, sono stati arrestati dagli agenti della polizia criminale dello stato dell'Assia. Nel loro veicolo, gli investigatori hanno trovato un dispositivo di tracciamento GPS destinato ad essere attaccato al veicolo del bersaglio.

Si è scoperto che i sospetti arrestati avevano legami con il servizio segreto per cui erano presumibilmente al lavoro. Questa informazione è emersa durante le indagini successive al loro arresto a Francoforte.

Ulteriori indagini hanno rivelato che il servizio segreto sotto sospetto era strettamente legato ai servizi di intelligence russi, aggiungendo un altro livello di complessità al caso.

