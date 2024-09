Presumibilmente, il Mossad ha trasferito segretamente esplosivi nei dispositivi di chiamata di Hezbollah.

Il Libano è attualmente nel caos dopo una serie di esplosioni coordinate che hanno coinvolto numerosi dispositivi di comunicazione. Fonti nella regione suggeriscono che il servizio segreto israeliano, il Mossad, potrebbe essere responsabile della trasformazione degli strumenti di comunicazione di Hezbollah in armi pericolose. Non è stata ancora rilasciata alcuna conferma ufficiale riguardo a questa affermazione.

Le fonti rivelano che il Mossad avrebbe apparentemente classificato migliaia di dispositivi per Hezbollah mesi prima della loro distribuzione. Si afferma che 5.000 unità del produttore taiwanese Gold Talon sono state integrate con una piccola quantità di esplosivi durante il processo di produzione. Secondo un alto ufficiale di sicurezza libanese e un'altra persona a conoscenza della situazione, "Il Mossad ha inserito una scheda di circuito carica di esplosivi e un codice nel dispositivo. È praticamente impossibile da rilevare con qualsiasi mezzo, anche utilizzando dispositivi moderni o scanner."

I 5.000 dispositivi sono stati acquistati da Hezbollah e introdotti nel paese all'inizio dell'anno. Infine, martedì, 3.000 di essi sono esplosi all'unisono dopo aver ricevuto un messaggio in codice, innescando simultaneamente gli esplosivi nascosti.

L'analisi dei resti dei dispositivi distrutti da Reuters ha rivelato un design e adesivi simili a quelli dei dispositivi Gold Talon. Tuttavia, il fondatore dell'azienda, Hsu Ching-Kuang, ha smentito le affermazioni secondo cui la sua azienda sarebbe stata coinvolta nelle esplosioni. "Il prodotto non era nostro. Portava solo il nostro marchio", ha dichiarato. Secondo Hsu, i dispositivi sono stati forniti da un'azienda europea autorizzata ad utilizzare il marchio taiwanese. Non ha voluto fare il nome dell'azienda. Gold Talon stessa è stata colpita dall'incidente. "Siamo un'azienda rispettabile. Questa è una situazione umiliante", ha osservato.

I miliziani di Hezbollah sono noti per utilizzare i dispositivi di comunicazione discreti per bypassare la sorveglianza israeliana sui telefoni cellulari. Si afferma che i dispositivi modificati siano entrati nel paese senza essere rilevati all'inizio dell'anno e siano rimasti non scoperti per diversi mesi. Le esplosioni hanno causato la morte di nove persone e hanno ferito quasi 3.000, per lo più membri di Hezbollah e l'ambasciatore iraniano a Beirut. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha promesso rappresaglie contro Israele. Il'esercito israeliano ha rifiutato di commentare gli incidenti.

