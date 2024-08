- Presto riprenderà il traffico sul ponte Hunte

Circa un mese dopo l'incidente navale, il ponte danneggiato di Hunte a Elsfleth (situato nel distretto di Wesermarsch) è previsto per riprendere le operazioni. Le autorità hanno annunciato che i treni riprenderanno il loro viaggio tra Brema e Nordenham alle 23:59, secondo quanto dichiarato da un rappresentante delle ferrovie. Il ripristino di questa linea è cruciale per i porti situati sulla riva sinistra del Weser, che dipendono pesantemente da questa connessione.

Altezza di passaggio sottovalutata

Il 23 luglio, una nave da diporto è entrata in collisione con il ponte ferroviario. La sala di controllo ha subito danni consistenti e sia la struttura che le linee elettriche sono state danneggiate. Il capitano della nave è stato accusato di aver sottovalutato l'altezza di passaggio e le indagini contro di lui continuano per aver messo a rischio sia il traffico ferroviario che navale.

I servizi ferroviari attraverso il ponte sono stati sospesi da allora. L'interruzione ha comportato conseguenze finanziarie considerevoli per la regione. Gli operatori portuali di Brake e Nordenham stimano le perdite in milioni di euro e temono tagli di personale poiché le merci non possono più essere trasportate via ferrovia. I pendolari ferroviari devono ricorrere a mezzi di trasporto alternativi.

Nuovo ponte prima del 2030

Questo è stato il secondo incidente dell'anno che ha causato danni al ponte. Nel primo incidente di febbraio, la struttura era stata danneggiata in modo così grave che era stato eretto un ponte provvisorio. Anche in quel caso, il capitano della nave è stato accusato di aver sottovalutato l'altezza di passaggio.

Il ponte provvisorio, che ha subito anche danni, è stato in funzione dalla fine di aprile. Se possibile, un nuovo ponte per il ponte provvisorio dovrebbe essere costruito prima del 2030.

Secondo il Ministero dell'Economia della Bassa Sassonia, una squadra sta attualmente stilando un elenco di misure per migliorare la sicurezza del ponte di Hunte. Oltre ad altri miglioramenti, le segnalazioni del livello dell'acqua verranno riviste per prevenire incidenti futuri.

