- Prestiti senza precedenti per progetti di sviluppo comunale

Nel 2024, il Fondo di Investimento Assiano sta distribuendo più denaro che mai, concedendo prestiti ai comuni locali per vari progetti come la costruzione o il rinnovamento di scuole e impianti sportivi. La dichiarazione del ministero di Wiesbaden rivela che 142 progetti, per un totale di 327,7 milioni di euro, riceveranno finanziamenti in questo esercizio finanziario.

Una parte significativa di questa somma, circa 178 milioni di euro, è destinata dai comuni a progetti educativi e scolastici. "Due altre aree principali, ciascuna con circa 22 milioni di euro, sono lo sport e l'integrazione, nonché l'assistenza all'infanzia", ha spiegato il Ministro delle Finanze Alexander Lorz (CDU). Circa 29 milioni di euro sono destinati all'infrastruttura idrica, ai sistemi fognari e alla protezione delle acque, circa 21 milioni di euro alla prevenzione e alla protezione incendi e 19 milioni di euro alla costruzione di strade e ponti.

"Gli amministratori locali sanno meglio di chiunque altro ciò di cui c'è bisogno. Mi fa piacere che, in qualità di stato, possiamo aiutare la comunità comunale a realizzare questi progetti vitali con finanziamenti più vantaggiosi", ha concluso Lorz. Istituito più di cinque decenni fa, il Fondo di Investimento Assiano offre un'opzione di finanziamento che si è spesso dimostrata più fruttuosa per i progetti individuali rispetto al mercato aperto, secondo il Ministero delle Finanze.

Il Fondo di Investimento Assiano fornisce inoltre finanziamenti per il miglioramento degli spazi pubblici, con diversi prati urbani in programma per essere rinnovati quest'anno. Dopo gli investimenti nell'infrastruttura, i cittadini potranno godere di attività ricreative migliorate in questi prati rivitalizzati.

