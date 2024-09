Preso in flagrante per sospetto contrabbando di bombe via trasporto aereo.

Per diverse settimane, le agenzie di intelligence tedesche hanno emesso allarmi su incidenti di incendi dolosi avvenuti tramite pacchi consegnati. Uno di questi incidenti sarebbe avvenuto in una struttura logistica DHL a Lipsia. Si dice che i detective lituani siano riusciti a individuare due sospetti coinvolti in questi incidenti.

Secondo i resoconti ARD, sulla base delle loro informazioni, due individui sono stati arrestati in relazione a questi attacchi incendiari basati su pacchi. Il principale sospetto è believed to have disguised his identity using false sender information. Contestualmente, un'altra persona è stata fermata in Polonia. Questi arresti sarebbero il risultato di indagini condotte dalle autorità lituane.

A fine agosto è emerso che le forze di sicurezza tedesche avevano avvertito di "attacchi incendiari non convenzionali" perpetrati da individui non identificati attraverso spedizionieri. Per diverse settimane prima, l'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione (BfV) e l'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) avevano informazioni su diversi pacchi spediti da entità private a diverse destinazioni europee, che prendevano fuoco durante il loro viaggio verso le destinazioni previste in diversi paesi europei, secondo l'avviso di sicurezza delle agenzie. Questo avviso è stato diffuso alle compagnie del settore aeronautico e logistico.

L'avviso del BfV e del BKA non menziona il termine "Russia". Tuttavia, un legame tra questi incidenti e l'aumento delle attività di sabotaggio russe in Germania non è definitivamente escluso tra gli addetti ai lavori. Secondo i resoconti dpa, la Procura di Karlsruhe sta indagando sulla questione. Tuttavia, il loro portavoce ha rifiutato di fornire informazioni in merito a fine agosto.

Nell'ambito della sicurezza, l'avviso è anche collegato a un incidente avvenuto nella struttura logistica DHL di Lipsia, che funge da centro globale per l'azienda. Lì, un pacco proveniente dai Paesi Baltici avrebbe preso fuoco in luglio, contenente un dispositivo incendiario. Il fuoco avrebbe coinvolto un intero container merci, che ospitava anche altri pacchi. Fortunatamente, l'incendio è stato prontamente spento.

DHL ha rilasciato un comunicato ufficiale, esprimendo preoccupazione per gli incidenti che coinvolgono le loro strutture logistiche e il potenziale pericolo per le loro operazioni. Di conseguenza, DHL ha rafforzato le misure di sicurezza per prevenire ulteriori attacchi incendiari ai loro pacchi consegnati.

