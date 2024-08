- Presidente regionale: Maxton Hall è una grande opportunità per il turismo

Nonostante la chiusura degli spazi interni, i visitatori possono ancora vivere il castello di Marienburg vicino a Hildesheim. Questa struttura neogotica a sud di Hannover ha attirato l'attenzione internazionale come location delle riprese di una popolare serie per teenager.

"Siamo lieti che la serie 'Maxton Hall' abbia suscitato così tanto entusiasmo e abbia portato il castello di Marienburg alla ribalta nella nostra regione di Hannover", ha dichiarato il Presidente della Regione Steffen Krach (SPD) all'agenzia dpa. "Questo è anche un'ottima opportunità per il turismo nella regione".

Come autorità edilizia responsabile, la regione ha chiuso la maggior parte degli spazi interni del monumento culturale nel settembre 2023 a causa di funghi xilofagi che infettavano le travi del tetto.

"Specialmente perché i fan non possono attualmente visitare le stanze storiche per motivi di sicurezza, il nostro obiettivo, insieme alla città di Pattensen e alla fondazione, è quello di sviluppare concetti che consentano un'esperienza durante la fase di ristrutturazione e forniscono informazioni interessanti sul castello e le sue strutture", ha sottolineato Krach. Le strutture di catering sono ora aperte nei fine settimana.

Il monumento culturale in rovina ha bisogno di una ristrutturazione completa, con i lavori previsti per continuare fino al 2030. Ernst August Principe di Hannover (41) ha trasferito il Marienburg a una fondazione dopo una disputa con il suo omonimo padre, Ernst August Principe di Hannover (70).

Prima della sua chiusura, fino a 120.000 visitatori all'anno visitavano il castello, secondo la Hannover Marketing & Turismo GmbH.

