- Preservazione dell'area residenziale: sostenitori persistenti

Nella disputa in corso sull'erezione di un centro di accoglienza d'emergenza per persone sfollate, l'Associazione per la Conservazione del Paesaggio Berlino-Brandeburgo sta valutando ulteriori passi giudiziari. Secondo il verdetto del Tribunale Amministrativo Superior di Berlino-Brandeburgo, non esistono ulteriori ricorsi in questo sistema di tutela legale, ha riferito l'avvocato dell'associazione, Christoph Partsch. Tuttavia, ci sono ancora altre possibilità, come un'azione legale principale.

Tuttavia, questo percorso potrebbe protrarsi nel tempo, ha notato Partsch. Prima della conclusione di una simile causa legale, l'ambiente stesso potrebbe subire gravi danni a causa della costruzione del rifugio d'emergenza. Tale causa legale non ha effetto ritardante, ha sottolineato Partsch.

Di recente, l'OVG ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo di Potsdam e ha respinto il ricorso urgente dell'associazione contro il permesso di costruzione del rifugio d'emergenza. Secondo l'OVG, l'associazione non è riuscita a dimostrare che il permesso violava le norme ambientali pertinenti, come annunciato.

Il ritardo nella costruzione di quasi un anno

L'Associazione per la Conservazione del Paesaggio ha sollevato preoccupazioni ambientali, con la distruzione dei quercioli, dove vive il cervo volante in via di estinzione, che rappresenta un problema significativo, ha menzionato Partsch. Esistono luoghi superiori e armonizzati con l'integrazione per il rifugio d'emergenza, ha spiegato l'avvocato. "L'OVG deve accettare questa sentenza ora. La natura verrà distrutta."

Dopo questa sentenza, la città sta cercando di riprendere il progetto, dopo la sospensione dei lavori decisa dal Tribunale Amministrativo. Riguardo alla decisione dell'OVG, un portavoce della città di Potsdam ha dichiarato: "Con la decisione in vigore, possiamo ora procedere con l'attuazione delle misure del progetto di costruzione, dopo una pausa di dieci mesi". Inizialmente, intendono determinare il programma e il piano di costruzione del progetto.

La città di Potsdam intende creare un rifugio temporaneo nella sua regione settentrionale. Inizialmente, si prevede che ospiterà alcune centinaia di rifugiati per alcuni anni. Costruito in stile container, la comunità di accoglienza ospiterà fino a 500 persone sfollate.

L'Associazione per la Conservazione del Paesaggio ha espresso preoccupazioni sulla costruzione del rifugio d'emergenza, poiché potrebbe portare alla distruzione dei quercioli e al danno al cervo volante in via di estinzione. Nonostante la causa legale in corso, la costruzione del rifugio d'emergenza potrebbe ancora procedere nella città di Potsdam, potenzialmente richiedendo l'uso di un rifugio d'emergenza se i passi giudiziari falliscono.

Leggi anche: