- Presenza significativa prevista al Festival del cinema tedesco

Per celebrare i 20 anni del Festival del Cinema Tedesco a Ludwigshafen, una schiera di attori e attrici è pronta a partecipare all'evento nelle prossime settimane. Insieme al regista Nana Neul, i ruoli principali del film di apertura "La famiglia non è", saranno interpretati da Meret Becker, Luise Landau e Emma Bading, come annunciato dal festival. Iniziando di mercoledì, l'evento sarà inaugurato dal Ministro Presidente del Reno-Palatinato, Alexander Schweitzer (SPD).

Durante la rassegna cinematografica, che continuerà fino all'8 settembre, sono attesi noti attori come Ulrich Tukur, Andrea Sawatzki, Christian Berkel e Bibiana Beglau. Gli organizzatori prevedono oltre 100.000 partecipanti.

La pellicola di apertura, in programma di mercoledì, ruota intorno a una nonna e alla sua nipote in un villaggio del Brandeburgo e sarà proiettata in due cinema da tenda con una capacità totale di 2.500 persone. Si prevedono circa 850 invitati influenti del mondo della cultura, degli affari e della politica per la proiezione sold-out. Questo anno il Festival del Cinema di Ludwigshafen, la seconda città più grande della Renania-Palatinato, viene riconosciuto come un hub creativo e un evento essenziale per l'industria. In totale, saranno presentati 64 film in questa occasione speciale.

