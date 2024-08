- Presenza rafforzata delle forze dell'ordine per le celebrazioni tradizionali della Turingia

Dopo l'incidente di Solingen, la presenza della polizia alle celebrazioni culturali della Turingia verrà potenziata. È stato emanato un ordine alle forze di polizia dello stato di inviare pattuglie supplementari a questi eventi e sensibilizzare tutto il personale dispiegato, ha dichiarato un rappresentante del Ministero dell'Interno. Verranno inoltre esaminati da vicino i piani di sicurezza degli organizzatori. In precedenza, il Ministro dell'Interno Georg Maier (SPD) aveva informato il gruppo mediatico Funke, "Lo metteremo in atto rapidamente".

In futuro, i distretti e le città autonome potranno decidere in modo autonomo di istituire le cosiddette zone prive di armi che proibiscono i coltelli. Prima di Solingen, tali decisioni richiedevano la collaborazione con lo stato. Il portavoce del Ministero dell'Interno ha sottolineato che erano in programma piani per questo prima di Solingen. La cabina discuterà martedì la cornice normativa necessaria per questo.

"L'attacco orribile di Solingen sottolinea l'urgenza di contrastare l'escalation nazionale dei crimini legati ai coltelli utilizzando tutte le risorse a nostra disposizione", ha spiegato Maier. "Le zone prive di armi, insieme a una maggiore presenza della polizia e a una alta densità di controllo, sono un metodo efficace per ridurre il rischio".

Una tale zona è stata attuata a Stoccarda, Baden-Württemberg, dal febbraio 2023. Tuttavia, secondo il Ministero dell'Interno del sud-ovest, sono stati documentati 53 incidenti legati ai coltelli nella regione interessata lo scorso anno.

