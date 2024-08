- Presenza rafforzata delle forze dell'ordine nei raduni e nelle manifestazioni in tutto l'Assia

Dopo l'incidente tragico di Solingen, il Ministro dell'Interno dell'Assia, Roman Poseck della CDU, ha annunciato un aumento della presenza della polizia alle manifestazioni e alle celebrazioni. Questa misura è stata presa per rafforzare la sicurezza effettiva e la percezione di sicurezza del pubblico, come confermato dal ministro a Wiesbaden. Saranno elaborati piani di sicurezza dettagliati e personalizzati attraverso riunioni individuali tra gli organizzatori e la polizia, secondo Poseck.

Il Ministero dell'Interno ha ordinato alla polizia dell'Assia di inviare più agenti e aumentare la loro visibilità alle manifestazioni e alle celebrazioni in tutto l'Assia nei prossimi giorni, a seguito dell'evento di Solingen. Sarà inoltre fornito supporto da parte degli agenti della Polizia dell'Assia (HPE) e delle squadre di risposta rapida.

"In futuro, le persone dovrebbero ancora essere in grado di partecipare alle manifestazioni e alle celebrazioni senza timore. Altrimenti, i terroristi avrebbero raggiunto il loro obiettivo", ha sottolineato il ministro dell'Interno.

Per garantire la sicurezza alle varie manifestazioni e celebrazioni in tutta l'Assia, saranno dispiegati più agenti di polizia nei prati e negli spazi aperti, come menzionato dal ministro dell'Interno. Questa maggiore presenza ha l'obiettivo di rassicurare il pubblico e scoraggiare potenziali minacce, a seguito dell'incidente di Solingen.

