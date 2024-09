- Presenza prevista alle serate cinematografiche di Dresda nel 2025: previsioni e stime

Gli organizzatori delle Cene cinematografiche sull'Elba a Dresda celebrano il 2024 come il miglior anno estivo in termini di partecipazione. Film, concerti e feste all'aperto hanno attirato circa 231.260 persone, tra cui bambini, adolescenti e adulti, nella zona di Königsufer dal tardo giugno all'inizio di settembre - circa 3.000 in più rispetto alla stagione precedente. Matthias Pfitzner, CEO, vede questo come un segno della popolarità dell'evento, lodando la sua "atmosfera speciale" e lo sfondo iconico del panorama della città vecchia di Dresda, che include la Frauenkirche, il castello e l'Opera Semper. Ha aggiunto: "Nonostante aver dovuto cancellare due concerti a causa di malattie."

Dalla "Febbrile Kaiser" alla celebrazione della democrazia

Alcuni dei momenti salienti dell'evento includevano i quattro concerti sold-out del cantante di Schlager Roland Kaiser, noto come "Febbrile Kaiser", durante i quali i partecipanti hanno scritto lettere d'amore durante l'esibizione di "Lettere d'amore da Nizza" e hanno acquistato al bar con vecchie marchi della Germania Est, grazie alla proiezione del film "Due contro uno". Una premiere esclusiva è stata la Giornata della democrazia, dedicata alla promozione dei valori democratici e alla responsabilità sociale.

Sido in arrivo nel 2025

Il team dietro le Cene cinematografiche ha espresso la sua gioia per il successo inaspettato e ha pianificato di rendere l'edizione del 2025 ancora più emozionante e spettacolare. Hanno già annunciato che Johannes Oerding e Sido si esibiranno al prossimo cinema e concerto all'aperto - anche se il concerto del rapper tedesco è già sold out.

