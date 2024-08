- Presenza nera elegante e bassa statura

Dopo il glamour hollywoodiano leggermente ridimensionato dello scorso anno al Festival del Cinema di Venezia a causa dello sciopero degli attori, quest'anno l'evento si vanta nuovamente della presenza di star di primo piano. L'attrice Nicole Kidman (57), nota per il suo ruolo nel sensuale dramma "Babygirl", lo ha descritto come il suo "progetto più audace" finora. Arrivata al Lido un venerdì pomeriggio (30 agosto), ha attirato gli sguardi in un sensuale abito midi di Bottega Veneta.

L'attrice australiana ha fatto il suo ingresso alla conferenza stampa dell'Hotel Excelsior con il regista Halina Reijn (48), arrivando in barca. Indossava un abito nero con maniche a campana che lasciava intravedere qualcosa, abbinato a sandali bianchi con cinturino e occhiali da sole. I suoi capelli erano acconciati in una voluminosa coda di cavallo e ha posato per le foto con il co-protagonista Antonio Banderas (64) prima della conferenza. C'è stata anche una foto di gruppo con l'intero cast prima dell'evento.

Kidman esprime "nervosismo" prima della proiezione

In "Babygirl", Kidman interpreta il personaggio di Romy, una donna d'affari di successo che ha una relazione con il giovane assistente del marito (Harris Dickinson, 28). Durante un'interazione con "Vanity Fair", ha condiviso le sue riserve sulla visione del film a Venezia. "C'è una parte di me che pensa, 'Questo era destinato al grande schermo e a essere condiviso con il pubblico.' Non sono sicura di avere il coraggio per questo."

Secondo i resoconti del "The Hollywood Reporter", alla conferenza stampa, Kidman ha ammesso: "Sento di essere esposta, vulnerabile e spaventata ogni volta che il film viene presentato al mondo. Ma lavorare su questo film con queste persone è stata un'esperienza intima e sensibile. Sono un po' nervosa in questo momento, ma sono anche incredibilmente orgogliosa di essere qui a un festival come questo."

L'uscita del film è prevista per la sera di venerdì nella Sala Grande a Venezia, con un'uscita nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti prevista per dicembre. La première tedesca è prevista per il 16 gennaio 2025.

L'81ª edizione del festival del cinema si terrà fino al 7 settembre.

Il personaggio di Kidman, Romy, attirerà probabilmente l'attenzione durante la première nella Sala Grande. Tra i suoi nervi, Kidman ha condiviso con entusiasmo: "Ho una bambina nel film e lei è feroce e audace, proprio come una vera star di Venezia."

