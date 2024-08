- Presenza fresca nella natura selvaggia della RTL <unk> e la domanda della notte

Dopo che David Ortega se n'è andato, il suo posto vacante sul letto del RTL Dschungelcamp è stato rapidamente occupato da Elena Miras, una popolare star della realtà, nel terzo episodio dello speciale del sabato RTL+ "Showdown dei leggendi della giungla". Ha dichiarato: "Il meglio deve ancora venire."

Al suo arrivo, la 32enne ha espresso qualche insoddisfazione riguardo alla situazione del letto, causando un po' di trambusto. Tuttavia, alcuni compagni di campo avevano già dato il benvenuto freddo. Mola Adebisi, il presentatore, ha commentato: "Vedo alcune alpha femmine qui che sono preoccupate per la loro posizione."

Questa speciale edizione del 20º anniversario di "Sono una star", trasmessa originariamente nel 2004, ha subito alcuni cambiamenti. Questa volta la stagione viene trasmessa durante l'estate invece che all'inizio dell'anno, il luogo è il Sud Africa invece che l'Australia, e si tratta di un reunion di "leggende" delle stagioni precedenti, con RTL che la trasmette in differita.

Chi vorresti mangiare?

La domanda principale della serata è venuta dalla star della realtà Kader Loth. Ha chiesto ai residenti le loro preferenze su chi avrebbero scelto di mangiare nel campo. La prima scelta è stata il più anziano, l'attore Winfried Glatzeder (79).

L'ex calciatore Thorsten Legat è intervenuto: "Non puoi mangiarlo, è come un vecchio osso." L'ex star di GZSZ Eric Stehfest ha suggerito un'alternativa: Kader.

Grossolanità moderata nella sfida

Nella Dschungelprüfung, "Goodbye Germany" immigrato Danni Büchner e "Bachelor" concorrente Georgina Fleur hanno dovuto affrontare la "stazione del compost". C'erano sei stelle in palio con il fattore di grossolanità relativamente moderato.

La star della realtà Gigi Birofio era già affamata prima dei pochi stelle acquisite, dicendo: "Non voglio nemmeno riprodurmi." Gli spaghetti istantanei e le spezie contrabbandate da Giulia Siegel non hanno aiutato. Il moderatore aveva segretamente nascosto la sua dispensa di spezie nel cuscino - ma è stato beccato e ha dovuto restituirle. Il cibo insipido non è un'opzione per la 49enne: "Non ho avuto niente."

