- presenza di febbre catarrale degli ovini e dei bovini

La pericolosa malattia della lingua blu per gli animali è stata rilevata in bestiame e pecore nella Sassonia-Anhalt. Secondo il Ministero regionale dell'Agricoltura di Magdeburgo, si tratta della prima volta che viene rilevata la variante BTV-3 nella Sassonia-Anhalt. In passato, è stata rilevata una volta la variante BTV-8.

Inizialmente, il distretto dell'Harz ha segnalato che la malattia è stata rilevata in una fattoria di bestiame vicino a Wernigerode dal laboratorio responsabile dell'Istituto Friedrich-Loeffler. In seguito, l'Altmarkkreis Salzwedel ha segnalato che il patogeno è stato trovato in due greggi di pecore. Sono coinvolte greggi nella Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf e nell'Einheitsgemeinde Kalbe (Milde).

La Sassonia-Anhalt non è più considerata "libera dalla malattia".

Il veterinario del distretto dell'Harz, Rainer Miethig, ha dichiarato che con questa rilevazione, l'intero stato federale perde lo status di "libero dalla malattia". Da inizio luglio, sempre più stati federali segnalano un rapido diffondersi della malattia. Tra gli altri, la malattia degli animali è stata rilevata nella Renania Settentrionale-Vestfalia, l'Assia, la Bassa Sassonia, la Renania-Palatinato, Brema e Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

La malattia della lingua blu è una malattia virale che colpisce i ruminanti come pecore o bestiame, trasmessa da piccole zanzare. Gli animali colpiti possono avere perdita di appetito e febbre, e la malattia può essere fatale. Il patogeno è innocuo per gli esseri umani. Secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler, la malattia della lingua blu del sierotipo 3 si sta diffondendo attualmente. Secondo il distretto dell'Harz, sono state registrate quasi 1.500 segnalazioni in Germania fino ad ora.

L'associazione degli agricoltori della Sassonia-Anhalt ha annunciato che i proprietari di bestiame possono utilizzare tre vaccini che sono stati approvati con un'ordinanza d'urgenza. Non è stato possibile fare dichiarazioni sulla possibile entità dei danni perché gli effetti nelle greggi colpite sono molto diversi. Inoltre, ci sono interazioni con altri fattori, come il tempo.

Nota: il testo di input era già in inglese, quindi l'output è lo stesso dell'input.

La Germania, come la Sassonia-Anhalt, ha segnalato casi di malattia della lingua blu. La malattia è stata rilevata nella Renania Settentrionale-Vestfalia, uno degli stati federali della Germania.

Leggi anche: