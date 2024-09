- Presenza del presidente russo Putin in Mongolia; Ucraina sostiene le ripercussioni

Ucraina ha espresso il suo dissenso nei confronti della Mongolia per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin, chiedendo che vengano adottate conseguenze nei confronti del paese. La Mongolia avrebbe apparentemente aiutato Putin, ricercato per crimini di guerra in Ucraina, a sfuggire alla giustizia, come affermato da Heorhiy Tychyj, portavoce del Ministero degli Affari Esteri ucraino, durante una conferenza stampa a Kyiv. Questo gesto rende la Mongolia complice dei presunti crimini di guerra di Putin. Putin ha messo piede nel paese lunedì sera.

"Collaboreremo con i nostri alleati per adottare conseguenze per Ulan Bator", ha detto Tychyj. "Il rifiuto della Mongolia di rispettare il mandato di arresto emesso dall'Aia contro Putin costituisce un significativo passo indietro per la CPI e il sistema di giustizia globale", ha affermato il portavoce su X.

Il mandato di arresto è entrato in vigore lo scorso marzo, in risposta al conflitto tra Russia e Ucraina. Le autorità ucraine sospettano che Putin abbia orchestrato il trasferimento di bambini ucraini in Russia. Il leader del Cremlino è previsto per incontrare il presidente mongolo Uchnaagiin Chürelsuüch martedì, dopo essere stato invitato dal secondo a visitare il paese. I due intendono rafforzare la loro cooperazione.

La Russia rimane indifferente

La Mongolia riconosce la Corte penale internazionale, ma non arresta il leader del Cremlino durante il suo soggiorno a Ulan Bator. Tuttavia, la Russia non vede alcun pericolo per Putin a causa dei legami amichevoli tra i due paesi, come ha indicato Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino. Si tratta della prima visita di Putin a un paese membro della corte dell'Aia dal inizio del suo conflitto con l'Ucraina.

La Mongolia cerca di mantenere una posizione neutrale con i potenti vicini Cina e Russia, mantenendo allo stesso tempo i rapporti con l'Occidente. Data la sua dipendenza dalle risorse russe, è improbabile che la Mongolia metta a rischio i suoi rapporti arrestando Putin. Inoltre, Putin intende utilizzare la sua visita per dimostrare la sua presenza sulla scena globale, nonostante il conflitto in corso.

