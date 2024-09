- Presenza dei partecipanti agli eventi della Fashion Week

Gwyneth Paltrow, 51 anni, sa come fare un'entrata impressionante. Arrivata a un evento di gioielleria Boucheron durante la Settimana della Moda di New York il 10 settembre, l'attrice ha sfoggiato un abito nero elegante con dettagli a fascia vita e un profondo décolleté che quasi raggiungeva l'ombelico.

La vincitrice del premio Oscar ha accessoriato il look con un collier luccicante e due anelli sfarzosi sulle dita indice. Ha completato l'ensemble con tacchi neri e smalto per unghie rosso vivace. I capelli erano semplici, sciolti su una spalla.

Dopo un periodo di inattività nei ruoli cinematografici, Paltrow si è dedicata alle sue attività imprenditoriali. Tuttavia, si sta preparando per un ritorno sul grande schermo, condividendo la scena con Timothée Chalamet, 28 anni, nel biopic "Marty Supreme", diretto da Josh Safdie, 40. Multiple fonti di notizie di intrattenimento USA, tra cui "Variety" e "Deadline", hanno riportato questo ritorno al cinema.

Evento Boucheron con Star

Oltre a Gwyneth Paltrow, numerosi altri personaggi di spicco hanno onorato l'evento Boucheron tenutosi al Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. L'attore Cole Sprouse, 32 anni, ha partecipato con la sua ragazza Ari Fournier, che ha optato per un elegante abito nero con un collo sofisticato. Nel frattempo, l'attore "Lincoln" Colman Domingo, 54 anni, ha dimostrato che anche gli uomini possono fare la loro parte con una camicia di seta nera che mostrava il torace.

