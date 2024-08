- "Presenza confermata" - Neonati di panda allo zoo di Berlino

Scopri i minuscoli tesori, più piccoli di un criceto e indiscutibilmente adorabili - i cuccioli di panda appena nati allo Zoo di Berlino sono arrivati. Lo Zoo di Berlino ha annunciato giovedì alle 13:03 e alle 14:19 che la madre panda Meng Meng aveva dato alla luce i suoi due piccoli. La dichiarazione ha continuato: "Entrambi i cuccioli sono in buona salute e ricevono cure h24 dalla madre e dalla squadra di panda esperta". Ora non ci resta che incrociare le dita per i primi giorni critici.

I cuccioli pesano 169 grammi e 136 grammi e misurano circa 14 centimetri di lunghezza. Sono quasi glabri, sordi, ciechi e hanno la pelle rosa - non svilupperanno il loro caratteristico pelo nero e bianco fino a più tardi.

"Sono grato che entrambi i cuccioli siano nati in buona salute", ha condiviso il veterinario e direttore dello zoo Dr. Andreas Knieriem in un comunicato stampa. "I neonati sembrano vivaci e Meng Meng dimostra un'eccezionale cura materna - si prende cura dei suoi cuccioli con tenerezza".

Test ormonali ogni quattro ore

L'endocrinologa della fauna selvatica Jella Wauters del Dipartimento di Biologia della Riproduzione dell'Istituto Leibniz per la Ricerca Zoo e sulla Fauna Selvatica aveva allestito il suo laboratorio mobile allo zoo il 18 agosto, aspettando il parto. Ha monitorato diversi parti di panda giganti e ha eseguito test ormonali sui campioni di urina ogni quattro ore. Ciò ha permesso di prevedere con affidabilità la finestra di parto, ha riferito lo zoo. "Wauters ha azzeccato di nuovo la data di parto", ha aggiunto Knieriem. Anche lui, ha dichiarato, è costantemente colpito da quanto sia avanzata la ricerca ormonale.

Due professionisti della Base Panda di Chengdu in Cina stanno assistendo lo zoo nell'accudire i cuccioli. Sono altamente esperti, avendo preso parte ad circa 20 parti l'anno, ha riferito lo zoo. Insieme alla squadra dello zoo, esaminano l'incubatrice e monitorano la temperatura dei piccoli, li pesano e misurano - "proprio come in una nursery di un ospedale di Berlino". L'incubatrice è stata generosamente donata dalle cliniche DRK.

Periodo di gravidanza di 149 giorni

Meng Meng è stata inseminata artificialmente il 26 marzo. Il 11 agosto sono state rilevate due pulsazioni cardiache con l'ecografia - e solo undici giorni dopo sono nati i cuccioli. Il periodo di gravidanza è stato di 149 giorni, secondo lo zoo. Meng Meng e i cuccioli trascorreranno i primi giorni nella zona isolata della recinzione dei panda e non saranno visibili ai visitatori dello zoo. Il padre panda Jiao Qing, come accade in natura, non è coinvolto nell'allevamento dei cuccioli e può essere visto dai visitatori nel Panda Garden.

I panda danno naturalmente alla luce i gemelli circa la metà delle volte, ma ne allevano uno solo.allo zoo, Meng Meng sta ricevendo aiuto per allevare entrambi i cuccioli. Il latte del panda è incredibilmente ricco di energia e dopo il parto un cucciolo di panda è uno dei mammiferi più veloci a crescere.

Nel 2019, Meng Meng ha dato alla luce Pit e Paule, che sono stati amati dai visitatori dello zoo ma hanno dovuto fare ritorno in Cina alla fine dello scorso anno. Come i loro genitori, i piccoli panda appartengono alla Repubblica Popolare Cinese, che li presta a paesi selezionati come parte della "diplomazia del panda".

Secondo lo zoo, ci sono meno di 2.000 adulti panda giganti nel loro habitat naturale. Pertanto, ogni nuovo cucciolo rappresenta un contributo cruciale agli sforzi di conservazione di questa specie in pericolo.

