Presenti alla convention democratica: oratori che rappresentano il partito repubblicano

Alcuni significativi avversari repubblicani di Donald Trump hanno scelto di restare dietro le quinte, ma altri mostreranno le loro opinioni al United Center durante la settimana. Questi individui argomenteranno il motivo per cui sono presenti e perché credono che altri conservatori dovrebbero votare per Kamala Harris.

Due oratori di spicco provengono da stati chiave nelle elezioni: John Giles, sindaco di Mesa, Arizona, e Geoff Duncan, ex vicegovernatore della Georgia. Entrambi hanno pubblicamente sostenuto Harris e saranno affiancati da Olivia Troye, ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca sotto Donald Trump, che si è unita a Harris per un evento nel Michigan poco prima che Joe Biden si ritirasse dalla corsa. Secondo i resoconti di CNN, Adam Kinzinger, ex rappresentante dell'Illinois ora contributore di CNN, si rivolgerà al pubblico giovedì sera prima del discorso di Harris. (È importante notare che Duncan e Kinzinger sono entrambi contributori di CNN.)

Giles, repubblicano di tutta la vita, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all'estremismo crescente del Partito Repubblicano dal momento in cui Trump si è rifiutato di riconoscere i risultati delle elezioni del 2020.

A differenza della convention democratica del 2020, l'ex governatore dell'Ohio John Kasich non parteciperà a questo evento.

Liz Cheney, ex terza carica della Camera dei Rappresentanti repubblicana che ha interrotto i legami con Trump dopo gli eventi del 6 gennaio e considera il suo ritorno al potere una minaccia per la Costituzione, è improbabile che si rivolga alla folla. Cheney ha condiviso foto sui social media della sua partecipazione a un concerto di Taylor Swift nel Regno Unito con sua figlia nel weekend, e il suo portavoce non ha risposto alle domande sulla sua partecipazione. Il padre di Cheney, l'ex vicepresidente Dick Cheney, ha esplicitamente dichiarato che "non c'è mai stato un pericolo maggiore per la nostra repubblica di Donald Trump", ma non ha ancora commentato le elezioni di quest'anno.

George W. Bush, l'unico presidente repubblicano ancora in vita, ha criticato privatamente Trump ma ha scelto di rimanere silente sulle sue intenzioni di voto.

La campagna di Harris sta cercando di mantenere l'attenzione su repubblicani più tradizionali che si sentono alienati da Trump. La convention vedrà anche un video dell'ex attivista MAGA Rich Logis e i commenti di Kyle Sweetser, un repubblicano dell'Alabama.

"Vogliamo mettere in evidenza i repubblicani patriottici durante la nostra programmazione della convention per far spiegare, a parole loro, perché stanno dando la priorità alla nazione rispetto agli interessi personali e sostengono la vicepresidentessa Harris", ha dichiarato Austin Weatherford, direttore nazionale degli impegni della campagna Repubblicani per Harris.

La difesa della democrazia è stata un elemento cruciale della strategia di Biden prima che si ritirasse dalla corsa. Anche se potrebbe non essere altrettanto evidente, Harris condivide un approccio simile - ci sono abbastanza repubblicani anti-Trump in ogni stato chiave per influire sui risultati delle elezioni ravvicinate.

"La nostra coalizione accoglie i votanti che respingono l'estremismo di Trump e cercano di proteggere la nostra democrazia", ha dichiarato un portavoce della campagna Harris-Walz.

