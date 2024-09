- Presentazioni extra previste a Londra indicate

L'entusiasmo per il ritorno di Oasis in tour non accenna a diminuire. I fratelli Gallagher hanno ora rivelato due concerti aggiuntivi, condividendo la notizia attraverso il servizio di messaggistica X. Il 27 e 28 settembre, il leggendario gruppo britpop suonerà di nuovo a Londra. Secondo un post, "A causa dell'interesse senza precedenti, sono stati programmati due spettacoli extra allo stadio di Wembley."

I biglietti saranno distribuiti attraverso un sistema a livelli, su invito, come ha dichiarato Oasis. Inizialmente, molti fan britannici che avevano perso i biglietti durante la prima fase su Ticketmaster sono stati invitati a partecipare alla lotteria. Verranno forniti ulteriori dettagli a breve.

Il 27 agosto, Oasis ha messo fine alle speculazioni sul reunion con un post e le parole, "Sta accadendo, è vero." Il tour "OASIS LIVE '25" inizierà il 4 e 5 luglio allo stadio Principality di Cardiff, seguito da cinque spettacoli a Heaton Park a Manchester, cinque concerti a Wembley Stadium, due spettacoli allo stadio Gas Murrayfield di Edimburgo e due concerti a Croke Park a Dublino il 16 e 17 agosto.

I politici chiedono l'arresto della "prezzo dinamico"

Subito dopo il lancio delle vendite dei biglietti, il gruppo ha riferito che tutti i posti erano stati prenotati. Di conseguenza, c'è stata una forte indignazione: molti sostenitori si sono lamentati di difficoltà tecniche e i biglietti sono stati rivenduti a prezzi notevolmente più alti del costo iniziale. Il problema? Il famigerato "prezzo dinamico", che modifica continuamente il prezzo in base alla domanda in tempo reale, causando un aumento dei prezzi. Si dice che i biglietti originariamente elencati a £150 (circa €178) siano stati poi venduti fino a £350 (circa €415).

Dopo la prima vendita dei biglietti, numerosi politici britannici si sono inseriti nella discussione e hanno pubblicamente fatto pressioni per porre fine a questa strategia di prezzo. Anche il primo ministro britannico Keir Starmer (62) ha detto al "The Sun", "Dobbiamo prendere il controllo di questa situazione." Ha accennato a possibili aggiustamenti legislativi, dicendo, "Ci sono diverse azioni che potremmo e dovremmo intraprendere."

Formatasi nel 1991, Oasis rimane un'influenza fondamentale per un'intera generazione di band rock. Dopo lunghi litigi tra i fratelli Liam (51) e Noel Gallagher (57), Oasis si è sciolta nel 2009, con i sussurri di un reunion che diventavano sempre più forti da allora.

I fratelli Gallagher hanno entusiasmato ancora di più i fan annunciando un altro concerto, portando il totale a sette spettacoli a Londra. Despite the initial anger over dynamic pricing, many are eagerly awaiting the opportunity to secure tickets for the additional concert.

